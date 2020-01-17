«Она – мое спасение». После трагической смерти в Китае 14-летней дочери-модели, пермячка усыновила девочку

- Любви у меня хватит на всех. После того, когда я потеряла Владу, у меня снова появилась цель. И только благодаря тому, что мне было к чему стремиться, я смогла встать на ноги и снова начать жить, - говорит пермячка Оксана Дзюба.

«В семье появится еще одна девочка»

Два года назад в семье Оксаны Дзюба произошла страшная трагедия. Не стало 14-летней дочери Влады. Девушка была моделью и работала по контракту в Китае. Во время модного показа ей стало плохо, резко поднялась температура, а через 2 дня она скончалась в больнице. Следователи так и не смогли установить, как опасный вирус лептоменингита попал в организм школьницы.

Влады не стало два года назад, ей было 14 лет. Фото: страница ВК Оксаны Дзюба.

Практически в это же время здесь, в Перми, у Оксаны умирает от двусторонней пневмонии родной брат Александр.

- Мы знали, что у брата растет маленькая дочка Настя, - говорит Оксана. – Мать девочки Елену посадили в колонию, когда та была еще беременной. Там племянница Настя и появилась на свет.

Впервые Оксана увидела девочку в январе 2017 года, когда жену брата отпустили на свободу. Настеньке тогда было восемь месяцев. А в марте Елену снова закрыли новое преступление.

- Мы и предположить не могли, что ребенка у нее заберут, думали, что также оставят с матерью в колонии, - говорит Оксана. – Отдать Настю отцу органы опеки не смогли, так как Елена не вписала его в свидетельство о рождении, и по закону он приходился девочке никем. И только потом, когда Саши не стало, выяснилось, что Настю забрали и поместили в Дом ребенка, а через полгода передали в приемную семью.

Оксана: "Моей любви хватит на всех!" Фото: семейный архив.

Но жизнь текла своим чередом, и в апреле 2017-го у Оксаны родился третий ребенок - дочка Ульяна. (Еще в семье есть старший сын, ему сейчас 21 год, - Ред.). А через полгода судьба нанесла Оксане два страшных удара – потерю средней дочери и родного брата.

- История с Владой была очень громкая, со словами поддержки мне писали люди со всей страны и даже из-за рубежа, - вспоминает пермячка. – Женщина из Германии, сама пережившая клиническую смерть, сказала, что к ней во сне пришла Влада и рассказала, что у нас в семье появится еще одна девочка. Я понимала, что рожать точно не буду, но вскоре поняла, что речь шла про Настю, и я однозначно решила разыскать племянницу и забрать ее в нашу семью. Влада ушла 27 октября, а 20 ноября, после ее похорон я начала заниматься этим вопросом.

Алименты не просишь – забирай дочь

Оксана начала с органов опеки, но там женщине не имели права говорить, где находится Настя, ведь девочка уже воспитывалась в приемной семье. Тогда через суд пермячка решила установить отцовство девочки. То, что Елена и Александр до наступления беременности жили вместе и вели совместный быт, подтвердили в суде и соседи, и родственники мужчины. И только после второго суда в графу «отец» в свидетельстве о рождении Насти была вписана фамилия уже умершего папы Александра. Это давало возможность Оксане, как тете девочки, попробовать забрать Настю в свою семью.

Девочки уже не могут друг без друга, они стали очень близки. Фото: семейный архив.

- А потом я выяснила, где сидит Елена и поехала к ней в колонию на «свиданку», - вспоминает женщина. – «Я Настю хочу себе забрать», - говорю я ей. «Алиментов с меня требовать не будешь – забирай, я отказ напишу», - ответила она.

«Непутевая мать» и сама была в шоке от того, что пока она сидит, ее дочь передали в приемную семью. Она думала, что девочку отдадут родственникам Александра. Елену не уведомили о том, что передали Настю приемным родителям, однако исправно вычитали из ее заработков алименты. У женщины есть еще один 10-летний сын, которого тоже воспитывают чужие люди, и чтобы меньше платить, Елена написала официальный отказ от дочери.

- Потом предстояло самое сложное – найти приемных родителей, которые полгода воспитывали Настеньку и все объяснить им, - продолжает Оксана. – Выяснилось, что племянница росла у женщины, которая воспитывала несколько приемных детей, в том числе и инвалидов. И поначалу забирать Настю она даже не планировала. Я приехала к ней. Оказалось, она слышала о нашей истории и была в шоке. Мы наплакались,и приемная мама разрешила мне общаться с Настей, а потом, чтобы я смогла забрать девочку, написала отказ от нее.

Зовет меня «мама»

И через пару месяцев Оксана наконец-то привезла родную племянницу в свою семью.

- После того, как не стало Влады, я поставила себе цель и только этим и жила. Это помогло мне обрести новый смысл жизни. Я торопилась забрать Настю как можно скорей, чтобы она попала в родную семью маленьким ребенком. И мне удалось сделать это, когда ей было 2,2. Это наша девочка, у меня никаких сомнений в этом нет! Нет, Настя не заменит мне Владу, это совсем другое, но это наша, родная девочка, которая теперь с нами. Она очень быстро начала называть меня «мама» и обожает своего старшего брата и младшую сестричку. Девочки уже не могут друг без друга, они стали очень близки. Если одна приболеет и не идет в садик, то и вторая с ней за компанию остается дома. Они постоянно делят меня, но моей любви, поверьте, хватит на всех.

Настенька (на фото слева) обожает старшего брата и младшую сестричку. Фото: семейный архив.

У Оксаны свой бизнес, она занимается изданием журнала Svadbamag. А после того, как у нее появились две маленькие дочки, женщина решила воплотить в жизнь давнюю идею о том, чтобы выпускать еще и детское издание. И в декабре 2019 года вышел в свет первый выпуск журнала You & Kids. И сейчас забота о дочерях, и работа занимает практически все ее время.

Самый главный вопрос, который выяснила для себя многодетная мама, когда училась в школе опекунства, в каком возрасте малышу можно рассказывать правду о его кровных родителях.

- Чтобы ребенку легче было воспринимать эту информацию, сделать это нужно с четырех до пяти лет, но и сейчас, когда Настя спрашивает, почему у нас нет ее детских фото, мы не скрываем, что произошло с ее родителями, - говорит Оксана. – И даже если когда-нибудь Елена вновь появится и захочет встретиться со своей кровной дочерью, я никогда не буду препятствовать этому.

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