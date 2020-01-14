2020-01-13T21:29:21+03:00
Общество

"Папа борется за нее полтора года". Малышке Еве, которую воспитывает один отец, снова нужна помощь

Маленькой пермячке, у которой диагностировали СМА, необходимы дорогостоящие медицинские приборы
Елена КОНОВА
Поделиться:
Ева. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Ева. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
Изменить размер текста:

- Малышке снова нужна ваша помощь, - сообщают в фонде "Дедморозим". - Папа борется за Еву уже полтора года. Александр готов на все, что угодно, ради дочки, но самостоятельно приобрести дорогое оборудование он не может.

Мы уже рассказывали о маленькой Еве Вихаревой. Малышка родилась со спинальной мышечной атрофией. Это смертельно опасная болезнь, которая забирает у Евы силы. Девочку в одиночку воспитывает папа Александр, ушедший в декрет ради больной дочери. Молодой человек признается, что он с рождения дочки ходит в одной и той же одежде, а в кино не был несколько лет. Деньги идут на лечение Евы. А на то, что остается от детского пособия и пенсии по инвалидности, Александр балует дочку.

- У нас с Евой есть коллекция игрушек, а еще я покупаю ей нарядные платья, - говорит мужчина. – Мы наряжаемся дома. Просто так. Без какого-либо праздника или повода. Дочке нравится. Она улыбается. А если что-то не по ней, она дает понять это мимикой. Мы без слов друг друга понимаем.

Этим летом жители Перми и других городов собрали для Евы необходимые средства на покупку медицинских приборов и расходных материалов. А позже Александр и Ева уехали в Екатеринбург на лечение. Но им снова нужна помощь.

- Чтобы жить, Еве необходим кислородный концентратор, аппарат искусственной вентиляции и расходные материалы к ним, - рассказали в фонде. - Общая стоимость необходимого оборудования и расходных материалов - 1 229 000 рублей. Это неподъемная сумма для Александра. Если вы хотите помочь, на нашем сайте есть инструкция, как перевести посильную сумму на лечение малышки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ее мама ушла полгода назад». В Перми отец-одиночка взял декрет, чтобы заботиться о тяжело больной дочери

За шесть месяцев Александр научился проводить специальные процедуры и делать Еве массаж (Подробнее...)

«Случилось чудо». Малышке, которую воспитывает отец-одиночка, сотни человек собрали деньги на лечение

У Евы из Перми серьезное заболевание - спинальная мышечная атрофия (Подробнее...)

«Все для Евы»: пермяк, вышедший ради больной дочери в декрет, рассказал о смелом шаге

Александр Вихарев вместе с малышкой Евой переехали в Екатеринбург (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пермском крае в туалете нашли труп мужчины
Хоккеисты «Молота-Прикамье» уступили «Ижстали» со счетом 0:3
В Перми судили членов разбойной банды, которые нашли жертву через соцсеть
В Перми скончался 3-летний мальчик, которого перед Новым годом на переходе сбила машина
В Перми за 3 года реконструируют Дворец молодежи
Из-за оттепели ледовый городок на эспланаде могут закрыть
В соцсетях сообщили, что в Перми мужчина нападал на детей около школы
За прошедшую неделю 14 человек получили травмы на дорогах Перми
В Прикамье ЗАГСы начали получать подарки новорожденным 2020 года
В центре Перми большегруз перекрыл движение трамваев
Перми легковушка влетела в пассажирский автобус
Жители Владимирского остались без тепла из-за транспортирующей организации ООО «Уралтеплосервис»
"Хотели усыпить из-за аллергии". Волонтеры спасли от смерти 2-летнего той-терьера
Куда жаловаться на сосульки, сугробы и гололед в Перми 2020
В Перми в новогодние каникулы в 2020 году вывезли больше снега, чем в прошлом