2019-08-15T14:40:52+03:00
Общество

«Все для Евы»: пермяк, вышедший ради больной дочери в декрет, рассказал о смелом шаге

Александр Вихарев вместе с малышкой Евой переехали в Екатеринбург
Алена ОВЧИННИКОВА
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Александр хочет одного: чтобы дочка улыбалась, дышала, разговаривала и жила, а он всегда будет рядом. Фото: фонд "Дедморозим"Александр хочет одного: чтобы дочка улыбалась, дышала, разговаривала и жила, а он всегда будет рядом. Фото: фонд "Дедморозим"
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- Я даже не знаю, какие слова благодарности подобрать, чтобы сказать спасибо всем, кто откликнулся и перевел необходимую нам сумму, - говорит пермский отец-одиночка, воспитывающий тяжелобольную дочь Еву Вихареву. - Деньги нам собрали меньше, чем за неделю. Мы приобрели отсасыватель и наконец-то смогли уехать из больницы. Два месяца лета мы провели дома. Это счастье! Каждый день гуляли, а Ева очень любит гулять!

Маленькую Еву из Перми воспитывает один папа, ради дочки он вышел в декрет. Мама устала и ушла от них полгода назад. У девочки спинальная мышечная атрофия, из-за которой мышцы очень слабы, и она не может даже прокашляться. Любая простуда для Евы очень опасна.

- Приобретенный аппарат мы берем с собой везде: в больницу и на прогулку, так как мокрота застаивается и не дает дочке дышать, - продолжает Александр. – В день до 20 таких процедур делать приходится и каждый раз, проводя ее, я мысленно благодарю всех неравнодушных к нашей ситуации пермяков.

После того, как история отца-одиночки появилась в СМИ, к девочке начала приезжать мама.

- Она появлялась у нас примерно раз в неделю, в это время я делал небольшую передышку от круглосуточных забот о дочке, - говорит мужчина.

Недавно Ева попала в программу раннего доступа к препарату Спинраза. 40 младенцев со всей России со спинальной мышечной атрофией получили возможность лечиться в Екатеринбурге.

- Сейчас мы лежим с Евой в больнице в Екатеринбурге, сделаем два-три укола и будем искать квартиру, чтобы переехать сюда и жить рядом с больницей, в которой здоровье дочери будут поддерживать столько, сколько это будет необходимо, - объясняет Александр. – Пока изменений особых нет, говорят, что будет заметно после четырех уколов. Но мы готовы ждать столько, сколько нужно. Я хочу в этой жизни одного: чтобы дочка улыбалась, дышала, разговаривала и жила, а я всегда буду рядом!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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