Мальчик, который в Перми заразился сальмонеллезом в кафе бассейна, скончался в больнице

- Скончался один из детей, отравившихся в кафе спортивного комплекса «Олимпия», - сообщили «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Пермского края. - Врачи долго боролись за его жизнь, но 27 декабря ребенок умер.

Напомним, в ноябре 2019 года в Перми произошло массовое отравление - 35 человек попали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Все они обедали в кафе «ОVСЯНКА», находящемся на улице Ленина, и «O-fit» в бассейне «Олимпия». У обоих кафе был один поставщик.

В краевом управления Роспотребнадзора рассказали, что у всех у заболевших выделена ДНК сальмонеллы. Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование обоих кафе. Их деятельность была приостановлена.

Среди пострадавших было трое детей, в том числе 11-летний школьник. По словам мамы мальчика, 16 ноября после тренировки в бассейне ребенок поел в буфете спорткомплекса «Олимпия». Затем он почувствовал себя плохо. Родители экстренно вызвали скорую помощь, и мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию краевой детской клинической больницы.

3 декабря мальчика перевели в детскую инфекционную больницу. Спустя три недели ребенок умер.

Еще в прошлом году в связи с массовым отравлением следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе 00:00 00:00

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