2020-01-03T17:23:25+03:00
Общество

Селфи со Снегурочкой и бесплатный каток: в Перми начались праздничные гуляния

Смотрим фоторепортаж с эспланады
Андрей МАТЛИН
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Место притяжения - эспланада.Место притяжения - эспланада.Фото: Андрей МАТЛИН
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Два дня отдохнули, теперь можно и погулять. Детвора и взрослые потихоньку высыпают на улицы города. Путь многих лежит прямиком на эспланаду.

Горка, опоясывающая новогоднюю ель, особо популярна. Фото: Андрей МАТЛИН

Горка, опоясывающая новогоднюю ель, особо популярна.Фото: Андрей МАТЛИН

Еще с утра тут было немноголюдно. Продрогшие на январском ветру дворники одиноко подметали праздничную сцену от поземки, чтобы та была готова к вечеру. Но уже в полдень сюда потянулся народ.

Подворье Дедушки Мороза. Фото: Андрей МАТЛИН

Подворье Дедушки Мороза.Фото: Андрей МАТЛИН

- Сфотографируй нас на фоне елочки! – просят братик с сестричкой свою маму. Наконец открывается и Подворье Деда Мороза. Правда, самого дедушки еще нет.

- Он будет чуть позже! – говорит его румянощекая внучка Снегурочка.

И детвора выстраивается к ней сделать новогоднее селфи.

Какая тут красота! Фото: Андрей МАТЛИН

Какая тут красота!Фото: Андрей МАТЛИН

Очереди скапливаются и возле горок в ледовом городке, а также на бесплатный каток. Возле катка – высокая горка, с которой можно съехать не только на пластиковой ледянке, но и на надувной ватрушке-тюбинге. Тот, кто замерз – греется на «Теплой остановке»: синоптики хоть и не обещают морозов, но ветерок дует тот еще. Можно и подзакусить в кафе-ларьках. Пирожки, слойки, булочки – от 50 до 70 рублей, горячий чай – от 30 рублей, кофе – от 70 до 100, на выбор.

Можно и подкрепиться. Фото: Андрей МАТЛИН

Можно и подкрепиться.Фото: Андрей МАТЛИН

- А мы придем сюда вечером фаер шоу смотреть? – раздается детский голосок.

- Ну, если ты не устанешь, - отвечает сынишке папа.

Кто куда, а мы на каток! Фото: Андрей МАТЛИН

Кто куда, а мы на каток!Фото: Андрей МАТЛИН

Новогодние гуляния набирают силу. А их расписание можно посмотреть здесь.

Поземка это ничего, сцену мы почистим. Фото: Андрей МАТЛИН

Поземка это ничего, сцену мы почистим.Фото: Андрей МАТЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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