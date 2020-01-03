Селфи со Снегурочкой и бесплатный каток: в Перми начались праздничные гуляния
Два дня отдохнули, теперь можно и погулять. Детвора и взрослые потихоньку высыпают на улицы города. Путь многих лежит прямиком на эспланаду.
Горка, опоясывающая новогоднюю ель, особо популярна.Фото: Андрей МАТЛИН
Еще с утра тут было немноголюдно. Продрогшие на январском ветру дворники одиноко подметали праздничную сцену от поземки, чтобы та была готова к вечеру. Но уже в полдень сюда потянулся народ.
Подворье Дедушки Мороза.Фото: Андрей МАТЛИН
- Сфотографируй нас на фоне елочки! – просят братик с сестричкой свою маму. Наконец открывается и Подворье Деда Мороза. Правда, самого дедушки еще нет.
- Он будет чуть позже! – говорит его румянощекая внучка Снегурочка.
И детвора выстраивается к ней сделать новогоднее селфи.
Какая тут красота!Фото: Андрей МАТЛИН
Очереди скапливаются и возле горок в ледовом городке, а также на бесплатный каток. Возле катка – высокая горка, с которой можно съехать не только на пластиковой ледянке, но и на надувной ватрушке-тюбинге. Тот, кто замерз – греется на «Теплой остановке»: синоптики хоть и не обещают морозов, но ветерок дует тот еще. Можно и подзакусить в кафе-ларьках. Пирожки, слойки, булочки – от 50 до 70 рублей, горячий чай – от 30 рублей, кофе – от 70 до 100, на выбор.
Можно и подкрепиться.Фото: Андрей МАТЛИН
- А мы придем сюда вечером фаер шоу смотреть? – раздается детский голосок.
- Ну, если ты не устанешь, - отвечает сынишке папа.
Кто куда, а мы на каток!Фото: Андрей МАТЛИН
Новогодние гуляния набирают силу. А их расписание можно посмотреть здесь.
Поземка это ничего, сцену мы почистим.Фото: Андрей МАТЛИН
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