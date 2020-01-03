«Каждый вечер будет огненным!» В Перми стартует «Кубок огня-2020», смотрим программу

Артисты фаер шоу из уральских городов приехали в Пермь, чтобы доказать, что они дружат с огнем.

Второй раз в нашем городе будет проходить один из самых красивых новогодних фестивалей - «Кубок огня-2020». В вечернее время 9 команд из Екатеринбурга, Магнитогорска, Кирова, Перми и Пермского края представят свое мастерство в номинациях «соло», «дуэт» и «командное выступление».

Незабываемые всполохи пламени, необыкновенные фигуры из света, яркие наряды артистов, праздничная атмосфера – все это ждет зрителей на эспланаде с 3 по 7 января.

Артисты огненных театров приедут в Пермь из тех же городов, что и в прошлый раз, но их будет больше. К примеру, на этот раз Пермь кроме «Пермского веерного общества» и «Игр пламени» будет также представлять команда «Саламандра».

«Каждый вечер будет огненным!» - обещают нам фаер шоумены.

На предыдущем фестивале в различных номинациях лидерами стали команды "Игры пламени" из Перми, Tandava Show из Екатеринбурга и «Фаер-шоу Kia Ora» из Магнитогорска. Посмотрим, как будет на этот раз.

3 января

Сегодня в 17.00 на эспланаде стартует торжественная церемония открытия II фестиваля огненных театров «Кубок огня - 2020». После нее свое мастерство продемонстрируют пермяки и екатеринбуржцы. Состоится выступление команд театра огня «Саламандра» (Пермь) и театра огня Tandava Show (Екатеринбург).

4 января

С 17.00 до 20.00 будут выступать команда «Фаер-шоу Kia Ora» (г. Магнитогорск).

5 января

С 17.00 до 20.00 свое мастерство представят артисты театра огня Kairos (Екатеринбург).

6 января

С 17.00 до 20.00 можно будет полюбоваться выступлением театра огня «Ханаби» (г. Киров).

7 января

Под занавес фестиваля состоится большой фаер гала-концерт.

С 17.00 до 21.00 до этого выступят три фаер команды: «Пермское веерное общество» (Пермь), театр огня «Астерия» (Березники), театр огня «Игры пламени» (Пермь).

С 21.00 до 21.40 пройдет церемония награждения участников II фестиваля огненных театров «Кубок огня —2020».

В 21.40 начнется большое пиротехническое шоу «Рождественский звон». Артисты уверяют, что зрелище будет незабываемым.