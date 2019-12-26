Новый год-2020 в Перми: полная программа праздничных гуляний
Чем можно заняться в Перми в Новый год-2020 и длинные зимние каникулы. Рассказываем полную программу праздничных дней.
Новогодняя ночь на эспланаде…
Традиционно главные новогодние гуляния пройдут на эспланаде, в ледовом городке «Легенды древней Пармы», который откроется 30 января.
31 января в 23.30 возле новой елки начнется концертная театрализованная программа. В ней примут участие местные коллективы: ансамбли «Ярмарка» и «Воскресение», группы «Катрина» и «Хеппи», «Фристайл», «Школа танца Юлии Трестер», цирк «Люмьер» и театр огня «Игры пламени».
Новогодний фейерверк будут запускать дважды: в полночь и в «московский» Новый год - в два часа ночи. А с трех до четырех утра самые стойкие смогут потанцевать под елочкой и устроить флешмоб «Большой новогодний хоровод».
Кстати, на площади перед Театром-Театром также до четырех утра будет работать новогодняя ярмарка.
Ледовый городок на эспланаде будет работать до 1 мартаФото: Василий Вахрин
... и в парках Перми
Если вы не хотите ехать на эспланаду, то можете провести новогоднюю ночь в парке. С 1.30 до 3.30 в парках «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) и имени Чехова (улица Репина, 20) пройдет шоу-программа «Новогодний рататуй». Состоятся конкурсы, розыгрыши, праздничная лотерея и раздача подарков.
КСТАТИ
Положите ребенку в карман записку
Весь периметр ледового городка на эспланаде будет огорожен. Вход в ледовый городок будет организован для гостей через пять входных групп, оборудованных металлодетекторами.
На территории городка запрещено находиться в нетрезвом виде, проносить алкоголь, курить и приводить с собой домашних животных. Категорически запрещен пронос всех видов оружия и специальных средств, колюще-режущих и крупногабаритных предметов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, напитков в стеклянной таре.
Гостям ледового городка с маленькими детьми необходимо положить во внутренний карман куртки ребенка записку с контактными данными родителей.
ТРАНСПОРТ
Как добраться домой 1 января
В новогоднюю ночь пермяки смогут приехать в центр города на общественном транспорте. На линии будут работать восемь автобусных и три трамвайных маршрута. Проезд на них будет бесплатным.
Итак, как пойдет транспорт:
- автобусы №10, №14 и №68 от улицы Крисанова будут следовать по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршрутам следования. В обратном направлении автобусы будут идти от Комсомольского проспекта по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршрутам следования;
- автобусы №20 и №53 в направлении города от Коммунального моста будут следовать по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской, Попова и далее по маршруту следования;
- автобус №50 в направлении станции «Пермь II» от Комсомольского проспекта будет курсировать по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобус будет следовать от улицы Крисанова по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршруту следования;
- автобусы №32 и №77 будут работать без изменения схем движения;
- трамваи №5, №7 и №11 будут ходить по обычному маршруту.
До 9 января проезд на "Льве" будет бесплатным.Фото: Виталий КОКШАРОВ
«Подворье Деда Мороза»
С 3 по 8 января в ледовом городке на эспланаде будут работать интерактивные площадки. Каждый день с 13.00 до 16.00 малыши смогут побывать на подворье Деда Мороза, а пермяки постарше - принять участие в играх народов Прикамья.
«Пермь Активная»
3 января возле монумента «Героям фронта и тыла» пройдет фестиваль «Пермь Активная. Зима 2020». Он начнется в 12.00 с Парада Снеговиков, а затем состоится Забег Дед Морозов. Принять в нем участие может любой обладатель костюма новогоднего волшебника. Начало в 13.00.
А на сцена ледового городка с 14.00 до 17.00 будут идти конкурс красоты «Активная Снегурочка», битва с Дедом Морозом, танцы с Дедом Морозом, а также Чемпионат Перми по поеданию пельменей.
«Кубок огня»
3 января в 17.00 на сцене ледового комплекса откроется II фестиваль огненных театров «Кубок огня - 2020». Пиротехнические шоу покажут пермский театр огня «Саламандра» и театр огня Tandava Show из Екатеринбурга.
Фестиваль продлится до 7 января. Каждый день с 17.00 до 20.00 свои файер-шоу будут представлять театры огня из разных городов.
7 января в 21.00 состоится церемония награждения участников фестиваля «Кубок огня -2020», которая завершится в 21.40 большим пиротехническим шоу «Рождественский звон».
«Новогодний серпантин»
В каникулы в парках Перми пройдут игровые программы «Новогодний серпантин». Посетители под руководством анимационной команды будут создавать огромные шерстяные одеяла из разноцветных ниток. А дети смогут побывать в резиденции Деда Мороза, рассказать ему стихи и получить за это сладкий подарок.
«Новогодний серпантин» пройдет 3 января с 15.00 до 17.00 в парке «Счастье есть» и саду Миндовского (улица Мира, 9), 4 января с 15.00 до 17.00 - в парке Чехова, с 15.00 до 16.00 - в саду Свердлова (Райский сад).
Рождество на эспланаде
7 января в ледовом городке в 12 часов начнутся рождественские игры и забавы. Весь день - с 14.00 до 21.40 - на главной сцене будет проходить концертная программа с участием артистов и творческих коллективов из Перми и Пермского края.
А в 16.00 откроется Рождественский турнир России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Как работают банки, поликлиники и почта
ЗАГС
31 декабря - все отделы ЗАГС будут работать с 9.00 до 15.30 (без обеда).
1, 3, 5, 7 и 8 января - выходные дни.
2 января - с 9.00 до 15.30 (без обеда) будет открыт ЗАГС Дзержинского района.
4 января - с 9.00 до 15.30 (без обеда) можно обратиться в ЗАГС Свердловского района.
6 января - с 9.00 до 15.30 (без обеда) работает Мотовилихинский отдел.
ПОЧТА
31 декабря - все почтовые отделения закроются на час раньше.
1, 2 и 7 января - выходные дни.
3, 4, 5, 6 и 8 января - почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Если доставка пенсий или пособий выпадает на праздничный день, их принесут заранее.
РЫНОК
31 декабря - продуктовые и промышленные ряды работают до последнего клиента.
1, 2 января - выходные дни.
С 3 января - в обычном режиме, с 8.00 до 20.00.
РЭО ГИБДД
1, 2, 3, 7 и 8 января - выходные дни.
4,5 и 6 января - с 8.00 до 16.00.
ПОЛИКЛИНИКИ
Скорая помощь, медицина катастроф, травмпункты, стационары, санитарная авиация все новогодние праздники будут работать в круглосуточном режиме.
С 1 по 8 января - служба неотложной помощи при поликлиниках будет работать с 8.00 до полуночи.
3 и 6 января - с 8.00 до 18.00 в поликлиниках будут вести прием дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи.
СБЕРБАНК
31 декабря - отделения закроются на час раньше.
1 - 7 января - выходные дни.
8 января - работают только крупные отделения банка. Узнать, где открыто ближайшее к вам отделение, можно по телефону 900. Либо зайти на сайт sberbank.ru в раздел «Отделения и банкоматы».
МФЦ
31 декабря - все центры «Мои документы» будут работать с 8.00 до 19.00.
С 1 по 8 января - выходные дни.
БУДЬ В КУРСЕ
С 30 декабря начнут работать зоны обогрева для пермяков и гостей города, куда можно зайти погреться и выпить горячий чай.
Ленинский район
Кафе «Шавермалэнд», ул. Ленина, 70б
Кафе «Софья», ул. Борчанинова, 5а
Кафе «Shaurma № 1», ул. Ленина, 76
Столовая, ул. Ленина, 68
Кафе «Дубай Сити», ул. Куйбышева, 31
Лобби-бар в гостинице «Урал», ул. Ленина, 58
Мотовилихинский район
Пекарня «Хлебница» по адресам: ул. Уральская, 113, ул. 1905 года, 18, ул. Уральская, 75, ул. КИМ, 41а, ул. 1905 года, 3.
Кировский район
Кафе «Пиво&Мясо», ул. М. Рыбалко, 106, к. 2
Кафе встреч, ул. Закамская, 21
Музеи
Со 2 по 8 января можно бесплатно посетить 14 музеев. Эта акция проходит в Прикамье впервые. Куда можно свободно сходить в каникулы и что там посмотреть:
Пермская художественная галерея
Комсомольский проспект, 4
Работают выставка «Шедевры кремлевских мастерских» (6+), фотовыставка Валерия Заровнянных (0+) и проект московского художника Катерины Филимоновой «Реконструкция» (6+).
Дом Мешкова
ул. Монастырская, 11
Открыта выставка «Тайна клада из дома Лары» (0+).
Музей пермских древностей
ул. Сибирская, 15
Работают экспозиция «Трогонтериевый слон» (0+) и выставка минералов «Блоки мира» (0+).
Музей-диорама
ул. Огородникова, 2
Действуют диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе» (0+) и выставка «Мотовилиха в конце ХIХ – начале ХХ веков» (0+).
Подпольная типография
ул. Монастырская, 142
В музее воссоздан интерьер жилой комнаты рабочих-подпольщиков с оборудованием конспиративной типографии, где печатали листовки (0+).
Детский музейный центр
ул. Пермская, 78
Работают «Селенитовая комната» и выставка про городских животных «Соседи» (0+). В каникулы будут действовать музейные мастерские для детей.
Исторический парк «Россия - моя история»
ул. Монастырская, 2
Действуют четыре экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - моя история. 1945-2016» (0+).
Музей современного искусства PERMM
бульвар Гагарина, 24
Работают выставка скульптуры «По следам Голема» (0+) и выставка-мастерская «Земля Музъем» (0+).
Музеи Пермского края
Также бесплатно в каникулы можно побывать в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», мемориальном доме-музее Василия Каменского в Троице, Доме Пастернака во Всеволодо-Вильве, Осинском и Коми-Пермяцком краеведческих музеях и Музее политических репрессий «Пермь-36» в деревне Кучино.
ИСТОЧНИК KP.RU