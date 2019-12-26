Новый год-2020 в Перми: полная программа праздничных гуляний

Чем можно заняться в Перми в Новый год-2020 и длинные зимние каникулы. Рассказываем полную программу праздничных дней.

Новогодняя ночь на эспланаде…

Традиционно главные новогодние гуляния пройдут на эспланаде, в ледовом городке «Легенды древней Пармы», который откроется 30 января.

31 января в 23.30 возле новой елки начнется концертная театрализованная программа. В ней примут участие местные коллективы: ансамбли «Ярмарка» и «Воскресение», группы «Катрина» и «Хеппи», «Фристайл», «Школа танца Юлии Трестер», цирк «Люмьер» и театр огня «Игры пламени».

Новогодний фейерверк будут запускать дважды: в полночь и в «московский» Новый год - в два часа ночи. А с трех до четырех утра самые стойкие смогут потанцевать под елочкой и устроить флешмоб «Большой новогодний хоровод».

Кстати, на площади перед Театром-Театром также до четырех утра будет работать новогодняя ярмарка.

Ледовый городок на эспланаде будет работать до 1 мартаФото: Василий Вахрин

... и в парках Перми

Если вы не хотите ехать на эспланаду, то можете провести новогоднюю ночь в парке. С 1.30 до 3.30 в парках «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) и имени Чехова (улица Репина, 20) пройдет шоу-программа «Новогодний рататуй». Состоятся конкурсы, розыгрыши, праздничная лотерея и раздача подарков.

КСТАТИ

Положите ребенку в карман записку

Весь периметр ледового городка на эспланаде будет огорожен. Вход в ледовый городок будет организован для гостей через пять входных групп, оборудованных металлодетекторами.

На территории городка запрещено находиться в нетрезвом виде, проносить алкоголь, курить и приводить с собой домашних животных. Категорически запрещен пронос всех видов оружия и специальных средств, колюще-режущих и крупногабаритных предметов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, напитков в стеклянной таре.

Гостям ледового городка с маленькими детьми необходимо положить во внутренний карман куртки ребенка записку с контактными данными родителей.

ТРАНСПОРТ

Как добраться домой 1 января

В новогоднюю ночь пермяки смогут приехать в центр города на общественном транспорте. На линии будут работать восемь автобусных и три трамвайных маршрута. Проезд на них будет бесплатным.

Итак, как пойдет транспорт:

- автобусы №10, №14 и №68 от улицы Крисанова будут следовать по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршрутам следования. В обратном направлении автобусы будут идти от Комсомольского проспекта по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршрутам следования;

- автобусы №20 и №53 в направлении города от Коммунального моста будут следовать по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №50 в направлении станции «Пермь II» от Комсомольского проспекта будет курсировать по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобус будет следовать от улицы Крисанова по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршруту следования;

- автобусы №32 и №77 будут работать без изменения схем движения;

- трамваи №5, №7 и №11 будут ходить по обычному маршруту.

До 9 января проезд на "Льве" будет бесплатным.Фото: Виталий КОКШАРОВ

«Подворье Деда Мороза»

С 3 по 8 января в ледовом городке на эспланаде будут работать интерактивные площадки. Каждый день с 13.00 до 16.00 малыши смогут побывать на подворье Деда Мороза, а пермяки постарше - принять участие в играх народов Прикамья.

«Пермь Активная»

3 января возле монумента «Героям фронта и тыла» пройдет фестиваль «Пермь Активная. Зима 2020». Он начнется в 12.00 с Парада Снеговиков, а затем состоится Забег Дед Морозов. Принять в нем участие может любой обладатель костюма новогоднего волшебника. Начало в 13.00.

А на сцена ледового городка с 14.00 до 17.00 будут идти конкурс красоты «Активная Снегурочка», битва с Дедом Морозом, танцы с Дедом Морозом, а также Чемпионат Перми по поеданию пельменей.

«Кубок огня»

3 января в 17.00 на сцене ледового комплекса откроется II фестиваль огненных театров «Кубок огня - 2020». Пиротехнические шоу покажут пермский театр огня «Саламандра» и театр огня Tandava Show из Екатеринбурга.

Фестиваль продлится до 7 января. Каждый день с 17.00 до 20.00 свои файер-шоу будут представлять театры огня из разных городов.

7 января в 21.00 состоится церемония награждения участников фестиваля «Кубок огня -2020», которая завершится в 21.40 большим пиротехническим шоу «Рождественский звон».

«Новогодний серпантин»

В каникулы в парках Перми пройдут игровые программы «Новогодний серпантин». Посетители под руководством анимационной команды будут создавать огромные шерстяные одеяла из разноцветных ниток. А дети смогут побывать в резиденции Деда Мороза, рассказать ему стихи и получить за это сладкий подарок.

«Новогодний серпантин» пройдет 3 января с 15.00 до 17.00 в парке «Счастье есть» и саду Миндовского (улица Мира, 9), 4 января с 15.00 до 17.00 - в парке Чехова, с 15.00 до 16.00 - в саду Свердлова (Райский сад).

Рождество на эспланаде

7 января в ледовом городке в 12 часов начнутся рождественские игры и забавы. Весь день - с 14.00 до 21.40 - на главной сцене будет проходить концертная программа с участием артистов и творческих коллективов из Перми и Пермского края.

А в 16.00 откроется Рождественский турнир России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Как работают банки, поликлиники и почта

ЗАГС

31 декабря - все отделы ЗАГС будут работать с 9.00 до 15.30 (без обеда).

1, 3, 5, 7 и 8 января - выходные дни.

2 января - с 9.00 до 15.30 (без обеда) будет открыт ЗАГС Дзержинского района.

4 января - с 9.00 до 15.30 (без обеда) можно обратиться в ЗАГС Свердловского района.

6 января - с 9.00 до 15.30 (без обеда) работает Мотовилихинский отдел.

ПОЧТА

31 декабря - все почтовые отделения закроются на час раньше.

1, 2 и 7 января - выходные дни.

3, 4, 5, 6 и 8 января - почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Если доставка пенсий или пособий выпадает на праздничный день, их принесут заранее.

РЫНОК

31 декабря - продуктовые и промышленные ряды работают до последнего клиента.

1, 2 января - выходные дни.

С 3 января - в обычном режиме, с 8.00 до 20.00.

РЭО ГИБДД

1, 2, 3, 7 и 8 января - выходные дни.

4,5 и 6 января - с 8.00 до 16.00.

ПОЛИКЛИНИКИ

Скорая помощь, медицина катастроф, травмпункты, стационары, санитарная авиация все новогодние праздники будут работать в круглосуточном режиме.

С 1 по 8 января - служба неотложной помощи при поликлиниках будет работать с 8.00 до полуночи.

3 и 6 января - с 8.00 до 18.00 в поликлиниках будут вести прием дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи.

СБЕРБАНК

31 декабря - отделения закроются на час раньше.

1 - 7 января - выходные дни.

8 января - работают только крупные отделения банка. Узнать, где открыто ближайшее к вам отделение, можно по телефону 900. Либо зайти на сайт sberbank.ru в раздел «Отделения и банкоматы».

МФЦ

31 декабря - все центры «Мои документы» будут работать с 8.00 до 19.00.

С 1 по 8 января - выходные дни.

БУДЬ В КУРСЕ

С 30 декабря начнут работать зоны обогрева для пермяков и гостей города, куда можно зайти погреться и выпить горячий чай.

Ленинский район

Кафе «Шавермалэнд», ул. Ленина, 70б

Кафе «Софья», ул. Борчанинова, 5а

Кафе «Shaurma № 1», ул. Ленина, 76

Столовая, ул. Ленина, 68

Кафе «Дубай Сити», ул. Куйбышева, 31

Лобби-бар в гостинице «Урал», ул. Ленина, 58

Мотовилихинский район

Пекарня «Хлебница» по адресам: ул. Уральская, 113, ул. 1905 года, 18, ул. Уральская, 75, ул. КИМ, 41а, ул. 1905 года, 3.

Кировский район

Кафе «Пиво&Мясо», ул. М. Рыбалко, 106, к. 2

Кафе встреч, ул. Закамская, 21

Музеи

Со 2 по 8 января можно бесплатно посетить 14 музеев. Эта акция проходит в Прикамье впервые. Куда можно свободно сходить в каникулы и что там посмотреть:

Пермская художественная галерея

Комсомольский проспект, 4

Работают выставка «Шедевры кремлевских мастерских» (6+), фотовыставка Валерия Заровнянных (0+) и проект московского художника Катерины Филимоновой «Реконструкция» (6+).

Дом Мешкова

ул. Монастырская, 11

Открыта выставка «Тайна клада из дома Лары» (0+).

Музей пермских древностей

ул. Сибирская, 15

Работают экспозиция «Трогонтериевый слон» (0+) и выставка минералов «Блоки мира» (0+).

Музей-диорама

ул. Огородникова, 2

Действуют диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе» (0+) и выставка «Мотовилиха в конце ХIХ – начале ХХ веков» (0+).

Подпольная типография

ул. Монастырская, 142

В музее воссоздан интерьер жилой комнаты рабочих-подпольщиков с оборудованием конспиративной типографии, где печатали листовки (0+).

Детский музейный центр

ул. Пермская, 78

Работают «Селенитовая комната» и выставка про городских животных «Соседи» (0+). В каникулы будут действовать музейные мастерские для детей.

Исторический парк «Россия - моя история»

ул. Монастырская, 2

Действуют четыре экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - моя история. 1945-2016» (0+).

Музей современного искусства PERMM

бульвар Гагарина, 24

Работают выставка скульптуры «По следам Голема» (0+) и выставка-мастерская «Земля Музъем» (0+).

Музеи Пермского края

Также бесплатно в каникулы можно побывать в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», мемориальном доме-музее Василия Каменского в Троице, Доме Пастернака во Всеволодо-Вильве, Осинском и Коми-Пермяцком краеведческих музеях и Музее политических репрессий «Пермь-36» в деревне Кучино.