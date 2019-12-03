2019-12-03T12:42:40+03:00
Общество

На Пермь-I запустят новый автобусный маршрут

Туда будут ходить микроавтобусы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Схема размещения остановок на Перми-1.Схема размещения остановок на Перми-1.
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Электрички по маршруту Пермь-I – Пермь-II пока ходят. Но в ближайшее время ожидается приказ Минтранса РФ о закрытии движения на этом участке, рассказали в краевом министерстве транспорта. Чтобы пассажиры электричек могли добираться от железнодорожной станции до центра города, с 5 декабря изменяются маршруты автобусов №2 и 3, а также будет запущен новый автобусный маршрут №51.

Напомним, в связи с аварийным состоянием путепровода на улице Монастырская, большие и тяжелые машины Volgabus до Перми-I ходить не могут. Поэтому по маршруту №2 «Станция Пермь-II - станция «Пермь-I» пустят микроавтобусы Ford вместимостью до 22 пассажиров. «Двойка» будет ходить как экспресс с двумя промежуточными остановками: у ЦУМа и на улице Попова. Стоимость проезда составит те же 20 рублей. При этом пассажиры электричек смогут бесплатно пересесть на автобус №2 при предъявлении билета, приобретенного в Пермской пригородной компании.

Появится и новый автобусный маршрут №51 «Станция Пермь-1 – ЦУМ». По нему также будут ходить микроавтобусы. Маршрут №51 пройдет от магазина «Речник» через остановки: «Станция «Пермь-1», «Сквер им. Решетникова», «Художественная галерея», «Улица Советская», «ЦУМ».

- А по маршруту №3 будут ходить автобусы Volgabus, - рассказала пресс-секретарь городского департамента транспорта Алена Власова. – Маршрут пройдет от микрорайона Нагорный. Часть рейсов будет заканчиваться у сквера Решетникова. А часть автобусов маршрута №3 будут ходить по улице Советская до Завода Шпагина. Эти рейсы будут приурочены к прибытию электричек. Микроавтобус не вместит всех людей, которые выйдут с электрички, Поэтому запускается Volgabus, чтобы пассажиры могли пройти по пешеходному переходу над путями, и сесть в большой автобус.

У автобусов №3 за лобовым стеклом будут размещаться таблички с указанием конченого пункте маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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