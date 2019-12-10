2019-12-10T17:15:10+03:00
Происшествия

«Он нанес моей красавице-дочери 70 ножевых ранений». Отец убитой школьницы до сих пор не может прийти в себя

В Прикамье прозвучал приговор ревнивцу, убившему 17-летнюю девочку
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Яна была красивой веселой девушкой.Яна была красивой веселой девушкой.Фото: СОЦСЕТИ
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- У меня пока ничего в голове не укладывается, - никак не может прийти в себя отец 17-летней школьницы Андрей Лащенков после приговора убийце его дочери. - Мы надеялись на переквалификацию обвинения на убийство, совершенное с особой жестокостью. Но суд не увидел признаков для переквалификации. Посчитали, что он на похороны деньги дал, и в последнем слове попросил прощения…

Напомним, трагедия произошла в Яйве в феврале этого года. 21-летний Андрей Арасланов на глазах прохожих убил свою бывшую подругу, которая решила расстаться с ним.

Но Андрей не хотел отпустить ее, он начал преследовать Яну. Названивал и ей, и всем родственникам: маме, отцу, тете, бабушке. Мог позвонить ночью. Посылал SMS-ки: «Отпустите ее. Это вы не даете ей встречается со мной. Вы не дадите ей счастья. Только я смогу сделать ее счастливой». То сыпал угрозами, то грозил самоубийством.

- Незадолго до гибели дочери он приходил с ножом, обещал, что зарежет себя и кричал: «Яна будет только моей», - говорит отец девочки.

Арасланов подстерег девушку, когда она возвращалась с репетиции – Яна занималась танцами. Они встретились на дорожке у детского сада. Андрей изрезал девушку ножом, а потом скрылся с места убийства. Задержали его спустя два с половиной часа на трассе, ведущей в Березники.

Убийство зафиксировала камера видеонаблюдения.

- Я смотрел видео, которое длилось 6 минут, и на протяжении всего этого времени он просто глумился над ней, - с болью в голосе произносит отец Яны. - Он наносил ей удары ножом, эксперты потом насчитали на теле Яны 70 колотых и резаных ран, пинал ее, прыгал на нее, наступал на лицо, на горло…

Все это происходило на глазах у прохожих, но те шли мимо, делали вид, что ничего не замечают. Спугнула убийцу только одна женщина, вызвавшая скорую помощь. Яна была еще жива, когда ее увозили на «скорой». Она умерла на руках мамы со словами: «Мамочка, мне больно!».

За убийство 17-летней школьницы Яны 21-летний Андрей Арасланов был приговорен к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима. Родные девушки намерены обжаловать приговор.

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В Прикамье парень, убивая из ревности 17-летнюю школьницу, нанес ей 70 ножевых ранений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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