"Не думала, что мой сын вырастет убийцей". В Прикамье 20-летний парень из ревности зверски убил 17-летнюю девушку

- Я никогда не думала, что мой сын вырастет убийцей, - плачет Татьяна, мама 20-летнего парня, которого задержали по подозрению в убийстве 17-летней девушки. - Бедная девочка, я места себе не нахожу, как мне ее жалко. Какой жестокой смертью умерла.

Страшная трагедия случилась в поселке Яйва Александровского района Пермского края. 20-летний молодой человек встретил на улице свою знакомую Аню (имя изменено, - Ред.). Ребята стали ссориться, после чего преступник начал избивать девушку, бил руками и ногами, а потом достал нож и причинил своей жертве несколько ножевых ранений.

Все это зверство происходило на глазах прохожих, которые и скрутили разбушевавшегося парня. Свидетели преступления вызвали "скорую", но по пути в больницу несовершеннолетняя девушка умерла.

Преступник сбежал с места происшествия, но через несколько часов его нашли в соседнем поселке, задержали и доставили в дежурную часть полиции.

- Я видела место преступления, и это был настоящий ужас, - написала в социальных сетях одна из местных жительниц. - На снегу пятна крови. Зрелище страшное. Жаль родителей, жаль бедную девочку, страшно за своих детей. Соболезнования родным.

Аню похоронят в пятницу.

- У Анечки жизнь только начиналась, - не верят в случившееся знакомые убитой. - Сколько всего она еще не успела сделать. Все было впереди - учеба, карьера, любовь, встречи с друзьями.

- Это очень жестоко, почему никто из людей не пришел на помощь, когда убивали нашу девочку, - говорят родные Ани. - Боль не унять ничем. За что? Для чего? Почему это испытание выпало на нашу семью?

В отношении 20-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Основной мотив убийство - ревность.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, решается вопрос об аресте задержанного и предъявлении ему обвинения. Назначены все необходимые экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий.