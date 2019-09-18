Она умерла со словами: «Мамочка, мне больно!»

- Незадолго до убийства Яны он приходил с ножом, обещал, что зарежет либо себя, либо ее, говорил: «Яна будет только моей», - отец 17-летней школьницы Андрей Лащенков до сих пор не может примириться с мыслью, что его красавицы-дочери нет в живых. Теперь он надеется только на то, что ее убийца получит по заслугам.

Трагедия, произошедшая в Яйве в феврале этого года, прогремела на всю страну. 21-летний парень на глазах прохожих убил свою бывшую подругу, которая решила расстаться с ним. Он более 70 раз ударил ее ножом, а потом скрылся с места убийства. Задержали его спустя два с половиной часа на трассе, ведущей в Березники. На днях дело об убийстве было передано в суд.

«Казался нормальным человеком»

17-летняя Яна училась в 11 классе, занималась в танцевальной студии местного ДК. Красивая, стройная девочка привлекала внимание многих ребят-ровесников. Но выбрала парня, который был старше ее на 4 года. С Андреем А. они встречались около двух лет.

- Он казался нормальным человеком, спортом занимался, - вспоминает отец Яны.

Как любой подросток, Яна не хотела вмешивать родителей в свою личную жизнь, и о своих проблемах им не рассказывала. Но когда она вернулась домой с синяками и сказала, что избил ее молодой человек, родители вызвали «скорую помощь», зафиксировали побои. И Янина мама подала заявление в полицию.

- После этого я убеждал дочь не встречаться больше с этим парнем, - рассказал Андрей Лащенков. – Говорил ей: «Человек, который раз поднял руку на девушку, сделает это и во второй». Но она считала, что сможет исправить парня и простила его.

Яна и Андрей опять некоторое время встречались. А потом Андрей вновь избил девочку. Только после этого Яна решила порвать с ним.

«Только я смогу сделать ее счастливой»

Но Андрей не хотел отпустить ее, он начал преследовать Яну. Названивал и ей, и всем родственникам: маме, отцу, тете, бабушке. Мог позвонить ночью. Посылал SMS-ки: «Отпустите ее. Это вы не даете ей встречается со мной. Вы не дадите ей счастья. Только я смогу сделать ее счастливой». То сыпал угрозами, то грозил самоубийством.

- Незадолго до гибели дочери он приходил с ножом, обещал, что зарежет себя и кричал: «Яна будет только моей», - говорит отец девочки.

Резал ножом, пинал, наступал на лицо

Страшная развязка драмы произошла 26 февраля, когда Яна возвращалась от репетитора. Андрей выследил ее и встретил около восьми вечера на дорожке у детского сада. Все, что произошло потом, зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий.

- Я эти кадры впервые посмотрел только неделю назад. Раньше не мог просто набраться сил и увидеть все это, - с болью в голосе говорит Андрей Лащенков. - Я смотрел видео, которое длилось 6 минут, и на протяжении всего этого времени он просто глумился над ней. Он наносил ей удары ножом, эксперты потом насчитали на теле Яны 70 колотых и резаных ран, пинал ее, прыгал на нее, наступал на лицо, на горло…

Все это происходило на глазах у прохожих, но те шли мимо, делали вид, что ничего не замечают. Спугнула убийцу только одна женщина, вызвавшая скорую помощь. Яна была еще жива, когда ее увозили на «скорой». Она умерла на руках мамы со словами: «Мамочка, мне больно!».

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В ходе расследования было допрошено более 15 свидетелей, проведено четыре судебных экспертизы, в том числе судебная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого, по результатам которой он признан вменяемым, - сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

На днях дело было передано в Александровский городской суд. Но родные убитой девочки не согласны с тем, что ее убийцу обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает наказание до 15 лет.

- Разве такое издевательство, когда человек заставил свою жертву страдать, можно расценить как обычное бытовое убийство? – недоумевает Андрей Лащенков. - Мы будем ходатайствовать, чтобы дело вернули на доследование, и настаивать на переквалификации обвинения на часть вторую – убийство, совершенное с особой жестокостью.

Напомним, вторая часть 105-й статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.