«Мамочка, я вернусь, но буду мальчиком!» Пермячка, потерявшая в «Хромой лошади» дочь, через год родила сына

- Почти десять лет минуло, как ушла наша дочь Яночка, - едва сдерживает слезы 52-летний Андрей Щербинин. - Оглядываюсь назад: время прошло быстро, но боль никуда не делась. Да она и не может никуда уйти, когда ты похоронил собственного ребенка.

Трагедия в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», напомним, случилась в конце 2009 года. В ночь на 5 декабря заведение отмечало свое восьмилетие, гостей собралось – более 350 человек. В полночь запустили фейерверк, горящая искра попала в потолок, а там – слоеный пирог из пластика, пыли и декоративной соломы.

Огонь, едкий дым и удушающий газ мгновенно распространились по залу, с потолка на людей капал расплавленный пластик. Погас свет, началась давка и паника.

Позже эксперты скажут, что на спасение у посетителей клуба было не больше трех минут. Люди вдыхали ядовитый дым и без чувств падали на пол. Другие рвались к выходу, но выскочить из огненного ада было почти нереально – окна заколочены, запасной выход завален хламом, а дверь из зала открывалась только наполовину.

В истории современной России это был первый случай массовой гибели людей в ночных клубах. Крупнейший по числу жертв пожар унес жизни 156 человек!

Люди шли к выходу с бокалами

- В то время у нас с женой был свой бизнес - магазин мужской одежды, - вспоминает Андрей. – Мы владели им вместе с нашими друзьями, еще одной семейной парой. И решили устроить корпоратив. Тем более, накануне у моей жены Наташи и у жены друга прошли Дни рождения, захотелось собраться, пообщаться в неформальной обстановке.

Столик, за которым собралась компания из 11 человек, был недалеко от сцены.

- Костя позвал меня на улицу, подышать воздухом, но я остался – наши жены как именинницы участвовали в конкурсе. И я хотел на них посмотреть. Я видел, как достали коробку с фейерверками, их стали поджигать, а ведущий считал: один, два, три… восемь. И последний салют рванул прямо в потолок!

- Дамы и господа! Мы горим, выходим из зала! – эти слова ведущий произнес без интонации и паники в голосе.

Люди не сразу поняли, что случилось. Кто-то начал собирать со столиков свои вещи, другие пробирались к выходу с бокалами в руках. Но уже через несколько секунд, когда зал стал заполняться дымом и погас свет, началась паника.

Яна мечтала стать дизайнером. Фото из архива семьи

Вокруг были мертвые люди

- Зал моментально заполнился дымом, я стал искать своих, - продолжает Андрей. – До Яны было два метра, но я видел, как она побежала к выходу вместе со своим женихом Андреем. Моя жена и супруга Кости – тоже. Я набрал полную грудь воздуха и… почему-то не двигался с места. В самом зале пожара почти не было, он был в холле. Я не знаю, сколько прошло времени, когда какой-то внутренний голос сказал: «Теперь иди, не стой!» Я перекрестился и побежал к выходу. Вокруг меня лежали люди, я понимал, что они мертвы.

В раздевалке было темно и раскаленный жар как в печи.

- Кто-то подогнал машину к самому выходу и включил фары, я пробирался к свету. Понимал, что падаю, жар просто обжигал изнутри, и тут кто-то толкнул меня в спину, и я очутился на улице.

У входа стояла жена Наталья, она была без обуви – потеряла туфли в давке.

- Она сказала: «Как же долго тебя не было!», - говорит Андрей. – А я даже не понимал, сколько я оставался внутри и почему не погиб, как остальные. И кто все-таки толкнул меня в спину? После меня никто больше не вышел. Мы с другими мужиками смогли вытащить еще человек 7 – 8. В этот момент уже приехали пожарные, они доставали уже мертвых людей.

Яна умерла в небе над Питером

- Яна должна была спастись, они с Андреем выходили из клуба в первой партии, - продолжает отец погибшей пермячки. – Но в давке она сломала каблук и упала. Их с Андреем руки расцепились. Он буквально вырвал ее из толпы и все-таки дотащил к выходу, но дочь успела вдохнуть ядовитый газ.

У клуба Яна была в сознании, разговаривала с родными. Андрей отвез ее в ближайшую больницу. У нее не было внешних ожогов. Как объяснил врач, девушка получила тяжелейшие ожоги дыхательных путей.

На следующий день девушку самолетом отправили в Санкт-Петербург. Ее состояние было уже критическим. Яна умерла в небе на подлете к Питеру.

- Это какой-то рок, - с трудом говорит Андрей. - В наше свадебное путешествие мы с женой тоже ездили в Питер, Наташа была уже беременна Яной. В этом городе зародилась жизнь дочери, здесь она и оборвалась...

Яне был всего 21 год. Она училась на втором курсе политеха, мечтала стать дизайнером.

Из всей компании в 11 человек погибли в «Хромой лошади» шестеро.

Семья Щербининых. Фото из архива семьи

Яна купила маме платье для беременных

Физически ни Наташа, ни Андрей не пострадали. Но душевная травма от потери ребенка была такой сильной, что женщине пришлось лечь в больницу.

- Уже спустя время мы с женой, часто думая о дочери, вспоминали разные странные моменты, - говорит отец погибшей. – Например, мы никогда не планировали иметь троих детей. У нас были Яна и сын Дима, ему сейчас 18. Примерно за полгода до трагедии Наташа с Яной были в магазине. И дочь увидела красивое платье, стала уговаривать Наташу его купить. Платье было для беременных женщин, и жена, конечно, покупать его не стала. Тогда Яна купила его тайком. Наташа потом носила его, когда ждала Максима.

- Яна мне часто снилась, - продолжает Наташа. – Сны были настолько реальными, что я даже запах ее чувствовала. Я обнимаю ее, целую, но понимаю, что это сон. Сейчас я проснусь, и кошмар от смерти дочери вернется. Боль была настолько сильной, что жить не хотелось вообще. Однажды дочь снова пришла ко мне во сне, почему-то у нее была короткая стрижка как у мальчика, хотя Яна всегда носила длинные волосы. Она зашептала: «Мамочка, я так соскучилась, но только ты не умирай! Я не просто так к тебе пришла, я скоро обязательно вернусь. Только я буду мальчиком!»

Наташа не поверила - все-таки 43 года, а через несколько недель узнала, что ждет ребенка. В семье родился Максимка, сейчас парню уже восемь лет.

Дорога к храму

- Яна была непростой у нас, - говорит Андрей. - Вот я только в 50 понял, что предназначение человека – жить для других. А Яна, кажется, это поняла еще совсем юной. Она ведь часто нам с женой говорила, мол, мы неправильно живем, для себя. Предлагала делать каждый день десять добрых дел. Она была очень сердобольной. Для себя ей ничего не нужно было, отказывалась даже от дорогих подарков.

Андрей вспоминает еще один эпизод. Он на отдыхе с дочкой на Кипре, Яне всего 13 лет:

- Мы идем по улице, видим, продаются картины. Предлагаю дочке выбрать ту, какая ей понравится. Был уверен, что выберет с видом Кипра. А она, 13-летний ребенок, выбирает картину: «Дорога к храму». Она потом ее перерисовала.

После смерти дочери Наташа и Андрей стали по-другому относится к жизни. Они обвенчались, по выходным ходят в церковь. Закрыли свой бизнес. Теперь мужчина работает обычным таксистом, а его жена – воспитателем в детском саду.

- Крест, который мне когда-то подарила на День рождения Яна, я никогда не снимаю, - говорит Андрей. – Уверен, что в ту ночь в клубе Бог был со мной. С годами я понял, что жизнь моя прежняя была неправильной. И то, что случилось, случиться было должно. Мы верим в то, что видим. И не можем поверить в невидимое.

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