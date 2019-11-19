Пермяки чаще, чем жители других регионов, ходят на обед в кафе

Жители Прикамья реже всех в стране приносят на работу еду из дома. Берут с собой баночки и контейнеры чуть меньше половины работающих пермяков. По данным исследования компании HeadHanter, это самый низкий показатель в России. В среднем по стране домашние обеды берет с собой 61 процент людей.

Пермяки обычно обедают в ближайших кафе или ресторанах. По этому показателю мы опережаем обе столицы. В Москве на обед в кафе ходит 36 процентов, а в Санкт-Петербург - 39 процентов горожан. Еще 24 процента пермяков чаще всего обедают в столовой на работе.

14 процентов стараются ходить на обед домой, 3 процентов заказывают доставку еды в офис. Кроме того, 10 процентов обычно вообще обходятся без обеда.

- Общая сумма превышает 100 процентов, потому что участники могли выбрать несколько вариантов ответа, - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. - Редко кто только один формат обеда использует – как правило, большинство совмещают. Например, один день – еда из дома, другой – в соседней столовой.

Чаще всего еду из дома приносят специалисты по управлению персоналом, бухгалтеры и административный персонал. Обедать в кафе и ресторанах предпочитают ИТ-специалисты, высший менеджмент и юристы. Доставка наиболее популярна у представителей СМИ и искусства.

Конечно, многие пермяки приносят с собой еду из соображений экономии, но, согласно опросу, даже при неограниченном бюджете 24 процента все равно предпочли бы приносить обед из дома.

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