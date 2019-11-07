2019-11-07T09:33:13+03:00
Общество

Экс-депутат, избивший DJ Smash, выйдет из колонии по УДО

Нытвенский районный суд удовлетворил ходатайство Александра Телепнева об условно-досрочном освобождении.
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Через 10 дней, если постановление никто не обжалует, Александр Телепнев выйдет на свободу.Через 10 дней, если постановление никто не обжалует, Александр Телепнев выйдет на свободу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

7 ноября нытвенский суд условно-досрочно освободил экс-депутата Александра Телепнева, избившего DJ Smash.

Заседание, где рассматривался вопрос об УДО осужденного Телепнева, было назначено на 6 ноября. Общение происходило по видео-конференц связи, но впервые случилось так, что произошел сбой, и заседание продолжилось лишь на следующий день.

- На этот раз сотрудники колонии лично привезли осужденного к 9.00 в Нытвенский суд, - рассказали в пресс-службе суда. – Адвокат заявил ходатайство об УДО, и судья удовлетворил его. Теперь, если в течение десяти дней постановление суда никто не обжалует, то Александр Телепнев выйдет на свободу.

Напомним, экс-депутат отбывал срок за то, что в феврале 2018 года избил в ночном клубе DJ Smash за отказ сделать сэлфи. Музыканту оказали первую медицинскую помощь, после чего он уехал в аэропорт и уже утром вылетел в Москву. В одной из столичных клиник Андрею Ширману сделали экстренную операцию на лице.

Обидчика музыканта суд наказал на два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении. Свой срок Телепнев отбывал в колонии-поселении № 39 в Оханском районе. Это примерно в 110 километрах от Перми, рядом с деревней Мерзляки. Он прибыл туда в конце января и всего он отсидел девять с лишним месяцев.

В начале октября 2019 года в еврейский день прощения DJ Smash опубликовал в соцсетях видео, где объяснил, что нужно быть великодушным и прощать своих обидчиков. И что он тоже хочет совершить великодушный поступок и полностью простить своих обидчиков Александра Телепнева и Сергея Ванкевича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-депутат, который сломал челюсть DJ Smash, попал в колонию, где сидят мужчины и женщины

Александр Телепнев будет ухаживать за скотиной, выращивать овощи и работать в пекарне (Подробнее...)

Александр Телепнев - об избиении DJ Smash: "В ту ночь я не пил алкоголь и прекрасно помню, что никого не бил"

Бывший пермский депутат, которого известный музыкант обвиняет в избиении, настаивает на своей невиновности (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
После смерти пермячки руководителя службы отлова обвинили в халатности
Пермяки могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
В Перми пообещали построить два новых бассейна
В канализационном колодце в Перми нашли безголовый труп
Пермский бассейн «Олимпия», где утонула школьница, усилил систему безопасности
Пермских предпринимателей проконсультируют по вопросу перехода с ЕНВД на другой режим
В Перми полицейские сняли «зайца» с крыши ретро-поезда
Пермские власти потратят на ледовый городок на эспланаде 33 миллиона рублей
«Дай 40 тысяч, не будешь платить 150». В Перми за вымогательство взятки осудили судебного пристава
Начальника соликамской колонии, где надругались над заключенным, отстранили от должности
В Перми ожидается ледяной дождь и шквалистый ветер
Сотрудники пермского геронтопсихиатрического центра похищали пенсии у ветеранов ВОВ