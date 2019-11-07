Экс-депутат, избивший DJ Smash, выйдет из колонии по УДО

7 ноября нытвенский суд условно-досрочно освободил экс-депутата Александра Телепнева, избившего DJ Smash.

Заседание, где рассматривался вопрос об УДО осужденного Телепнева, было назначено на 6 ноября. Общение происходило по видео-конференц связи, но впервые случилось так, что произошел сбой, и заседание продолжилось лишь на следующий день.

- На этот раз сотрудники колонии лично привезли осужденного к 9.00 в Нытвенский суд, - рассказали в пресс-службе суда. – Адвокат заявил ходатайство об УДО, и судья удовлетворил его. Теперь, если в течение десяти дней постановление суда никто не обжалует, то Александр Телепнев выйдет на свободу.

Напомним, экс-депутат отбывал срок за то, что в феврале 2018 года избил в ночном клубе DJ Smash за отказ сделать сэлфи. Музыканту оказали первую медицинскую помощь, после чего он уехал в аэропорт и уже утром вылетел в Москву. В одной из столичных клиник Андрею Ширману сделали экстренную операцию на лице.

Обидчика музыканта суд наказал на два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении. Свой срок Телепнев отбывал в колонии-поселении № 39 в Оханском районе. Это примерно в 110 километрах от Перми, рядом с деревней Мерзляки. Он прибыл туда в конце января и всего он отсидел девять с лишним месяцев.

В начале октября 2019 года в еврейский день прощения DJ Smash опубликовал в соцсетях видео, где объяснил, что нужно быть великодушным и прощать своих обидчиков. И что он тоже хочет совершить великодушный поступок и полностью простить своих обидчиков Александра Телепнева и Сергея Ванкевича.

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