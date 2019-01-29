Экс-депутат, который сломал челюсть DJ Smash, попал в колонию, где сидят мужчины и женщины

- Честно говоря, жизнь в этом поселке больше похожа на колонию особого режима, - рассказывает Елена, которая вышла на свободу два года назад. – Я сначала работала на кухне, потом занималась животноводством. Работа адская, по 12 часов. Когда муж приехал на свидание, первые сутки я просто проспала.

Бывший депутат Законодательного Собрания Пермского края будет отбывать наказание в колонии-поселении № 39, что в Оханском районе. Это примерно в 110 километрах от Перми, рядом с деревней Мерзляки.

- Согласно предписанию, выданному по месту жительства осужденного, Телепнев явился в колонию в указанный срок, 28 января, - сообщили в ГУФСИН России по Пермскому краю.

Напомним, Александр Телепенев получил два года и два месяца за то, что в ночном клубе «Дом культуры» сломал челюсть известному музыканту DJ Smash и избил 20-летнего студента.

Приятель Телепнева Сергей Ванкевич, который также участвовал в избиении музыканта, уже третий месяц находится в колонии-поселении рядом с Соликамском. Работать там негде, и Ванкевич страдает от безделья. Официально он числится плотником, но зарплату за это не получает.

А вот Телепневу скучать в колонии будет некогда, в 39-й колонии есть Центр трудовой адаптации осужденных.

- Осужденные имеют право отказаться от работы, но, как правило, работают все – так время идет быстрее, - пояснили нам в ИК.

39-я колония специализируется на выращивании крупнорогатого скота, свиней, кур. Есть собственное производство мяса и молока.

Кроме этого, заключенные могут быть заняты на выращивании зерновых и овощных культур, в том числе картошки, лука, капусты, моркови и свеклы.

В колонии функционирует своя пекарня и мукомольный цех, где производится мука и крупа.

Всего на территории колонии одновременно содержатся 370 человек. При этом в поселении живут как мужчины, так и женщины.

Кстати, у Телепнева впереди еще два судебных процесса. Избитый депутатом музыкант подал иск о возмещении ему морального вреда на сумму свыше 10 миллионов рублей. Часть суммы – это деньги, истраченные на лечение и судебные издержки, остальное – то, что DJ Smash не смог заработать, пока находился на больничном. Суд состоится уже в феврале.

А в Мещанском суде Москвы рассмотрят иск самого Телепнева к Тимати. Рэпер даже приезжал на суд в Пермь, чтобы поддержать своего друга – музыканта. В его Instagram было несколько постов, где он крайне нелицеприятно высказывался в адрес депутата.

Александр Телепнев заказал лингвистическую экспертизу высказываний Тимати в его адрес. И эксперт пришел к выводу, что использованные слова квалифицируются как оскорбления.

Теперь депутат требует суд взыскать с Тимура Юнусова (это настоящее имя музыканта) 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за публичное оскорбление.

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