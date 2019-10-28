В Прикамье найден пропавший самолет, пилот погиб

В Пермском крае найден пропавший частный легкомоторный самолет. В кабине был найден пилот без признаков жизни.

Утром 26 октября с аэродрома Нижнее Городище вылетел частный самолет «Cessna -172». За штурвалом находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, опытный пилот. Самолет должен был приземлиться на аэродроме во Фролах. Но после того, как пилот вышел на связь в районе поселка Юго-Камский, самолет пропал.

Все, что осталось от самолета. Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю

На поиски вышли в тот же день. Более 160 человек, среди которых были полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, прочесывали ближайшие населенные пункты, леса, поля. Штаб возглавлял Ибрагимов Ришат, Министр территориальной безопасности Пермского края.

- Легкомоторный самолет обнаружили сотрудники Управления уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Он находился в лесном массиве в 7 км от поселка Аннинск Пермского района. Внутри кабины находился пилот без признаков жизни. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных ведомств, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото с места ЧП пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю

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