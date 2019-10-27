В Перми объявили срочный сбор на поиски пропавшего пилота
Волонтеры собирают пермяков, готовых подключиться к поискам пилота Геннадия Белоглазова. Накануне он вылетел на легкомоторном самолете Cessna 172 с аэродрома Нижнее Городище в Частинском районе и пропал.
- Место сбора: Пермский район, от Кукуштана в направлении Осы, перед отворотом на деревню Аннинск кафе на трассе «СНЕЖАНА», - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. - Форма одежды: яркая, теплая, удобная, резиновые сапоги (высокие непромокаемые ботинки). С собой необходимо взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.
Координатор поисков: Ксюша Макарова - 8-902-630-80-82 Старшие поисковой группы: Нияз Ибрагимов - 8-950-45-40-262, Дарья Пищальникова - 8-908-24-22-6-22.
В данный момент в поисках пропавшего пилота задействованы более 162 человек - сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU