2019-10-26T15:47:43+03:00
Происшествия

В Пермском крае пропал частный легкомоторный самолет

На борту пропавшего самолета находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.
Лилия Абибулаева
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По предварительной информации, на борту был один человекПо предварительной информации, на борту был один человекФото: архив "КП"
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В Прикамье с радаров пропал легкомоторный самолет. ЧП произошло в субботу, 26 октября.

В 11:30 частный самолет вылетел из аэродрома Нижнее Городище Частинского района Пермского края. Полет был согласован. До места назначения судно так и не долетело, обратно на аэродром самолет тоже не вернулся.

О пропаже самолета сообщили в 15.05 26 октября. Были оповещены все экстренные службы, включая транспортную прокуратуру. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что спустя шесть часов с момента вылета самолета информация о месте и времени посадки не поступала.

Сотрудники ведомства уточнили маршрут частного самолета и оповестили глав районов, над которыми мог пролетать самолет.

Известно, что в указанное время с аэродрома вылетели два самолета "Cessna -172". Но долетело только одно судно. На борту пропавшего самолета находился председатель Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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