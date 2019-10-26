В Пермском крае пропал частный легкомоторный самолет

В Прикамье с радаров пропал легкомоторный самолет. ЧП произошло в субботу, 26 октября.

В 11:30 частный самолет вылетел из аэродрома Нижнее Городище Частинского района Пермского края. Полет был согласован. До места назначения судно так и не долетело, обратно на аэродром самолет тоже не вернулся.

О пропаже самолета сообщили в 15.05 26 октября. Были оповещены все экстренные службы, включая транспортную прокуратуру. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что спустя шесть часов с момента вылета самолета информация о месте и времени посадки не поступала.

Сотрудники ведомства уточнили маршрут частного самолета и оповестили глав районов, над которыми мог пролетать самолет.

Известно, что в указанное время с аэродрома вылетели два самолета "Cessna -172". Но долетело только одно судно. На борту пропавшего самолета находился председатель Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.