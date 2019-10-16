«В результате взрыва погибли три человека». В Березниках начался суд по ЧП на «Азоте»

В Березниках начался судебный процесс по громкому делу – взрыву на «Азоте» – березниковском филиале «Уралхим», произошедшем весной этого года. В результате взрыва погибли три человека и один пострадал. Теперь тот, кто пострадал, находится среди подсудимых.

Обвиняемых четверо: начальник смены цеха №1а 40-летний Евгений Кондрашов, технолог цеха №1а 42-летний Алексей Матюнин, начальник цеха 33-летний Александр Полуляхов и механик 32-летний Тимур Сахокия. Все женаты, имеют малолетних детей, не судимы и в зале суда находятся не под стражей, но ограничены в свободе. Двое пребывают на свободе под крупным залогом, а двое других – под подпиской о невыезде.

Всех четверых следствие обвинило в «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

– Не подготовили, не проконтролировали, проигнорировали, не убедились в безопасном проведение ремонтных работ на опасном объекте, – звучало из уст гособвинителя Александра Левко.

Несчастный смертельный случай произошел 6 мая в 10 утра в цехе № 1а при проведении сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства. Трое рабочих и механик Тимур Сахокиа поднялись на большую емкость – бочку из листовой стали диаметром 8 метров, высотой 12 метров и стали проводить резку металлических ограждений емкости, использую при этом электросварку. Искры, возникшие при резке металла, попали внутрь емкости, и произошел химический взрыв. Всех четырех сотрудников предприятия разбросало по площадке. Два слесаря-ремонтника и сварщик погибли на месте.

За всю историю компании это первый инцидент с гибелью работников, не занятых в основном производственном процессе.

Подсудимые Кондрашов, Матюнин и Полуляхов не признали свою вину по предъявленному им обвинению полностью, а Сахокия вину признал.

К разбирательствам по уголовному делу суд вернется 21 октября.

"Он жил простой жизнью," о погибшем Николае рассказывает его друг. 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вышел на пенсию, но работал ради семьи»: знакомые рассказали о погибших при взрыве на заводе в Пермском крае

Самому молодому из них было всего 22 года (подробнее)