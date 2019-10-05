«Хочу построить карьеру». 20-летний боксер, спасший в Перми пассажиров разбившегося автобуса, станет чиновником

- Я вернулся на родину, хочу построить карьеру, - говорит Данил Юлдашев. Этот 20-летний боксер одним из первых оказался на месте аварии, когда на Гайве рейсовый автобус врезался в стену. Страшное ДТП, напомним, произошло в Перми 17 августа. Тогда одна женщина погибла, 34 пассажира получили различные травмы.

- Из автобуса раздавались крики боли, - вспоминает Данил. - Я увидел, что все двери в автобусе искорежены, так их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь.

Выломав дверь, Данил вошел в автобус и начал выносить людей. Потом, когда приехала «скорая», парень стал помогать медикам заносить пострадавших на носилках в машины.

Многие пассажиры, оказавшиеся в том злополучном автобусе, вспоминают, что от его уверенных действий, им становилось спокойнее.

После публикации в «Комсомольской правде» о поступке Данила узнали многие. Сотни людей призывали дать парню из Узбекистана российское гражданство, которое он никак не мог получить. Губернатор Прикамья Максим Решетников наградил его благодарственным письмом за спасение людей и пообещал помочь в получении гражданства. Фонд поддержки бокса «Боксерский клуб» вручил парню премию в 50 тысяч рублей.

А в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана настолько высоко оценили отвагу Данила, что предложили ему работу.

- Если бы Данила не оказалось на месте происшествия, число пострадавших бы увеличилось, - сообщили в Минтруда Узбекистана. - Скоро он начнет трудиться в нашей команде. Ему предложили должность в Агентстве внешней трудовой миграции и Данил согласился.

Сейчас молодой человек в Ташкенте знакомится со своими будущими обязанностями. Но в Пермь он все же намерен вернуться, чтобы получить разрешение на временное проживание.

"Это был мой долг" - Данил Юлдашев рассказывает, как спасал людей из автобуса 00:00 00:00

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