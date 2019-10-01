Стало известно, где трое суток провела загадочно исчезнувшая девочка из Перми

- Ее только что нашли в Орджоникидзевском районе Перми и везут в отделение полиции, - рассказали «КП-Пермь» в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.

15-летнюю девушку, пропавшую в субботу днем, трое суток без сна и отдыха искали сотрудники полиции, кинологи и волонтеры. Люди не спали ночами, чтобы услышать заветные слова «Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь».

Учащуюся «Уральского подворья» обнаружил утром 1 октября один из сотрудников уголовного розыска, который прочесывал выданный ему квадрат. Оперативный штаб по поиску потерявшейся девушки с участием 250 сотрудников разных ведомств, как и в предыдущие дни, начал свою работу в семь утра.

Девушку искали в том районе, где жил друг пропавшей, он последним видел ее в день исчезновения. К тому же она «засветилась» там на камерах видеонаблюдения магазина.

С парнем в течение этих дней работали сотрудники полиции, 30 сентября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

За три дня поисков было распечатано и расклеено по городу более 2000 ориентировок.

Где находилась пропавшая девушка все эти трое суток? На этот вопрос источник, близкий к ситуации, дает очень уклончивый ответ, объясняя, что семья не состояла на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, но проблем с воспитанием младшей дочери там было немало.

В субботу перед своим исчезновением школьница устроила истерику на уроке русского языка, она плакала, кричала и порвала наушники. Потом написала смс-ки со словами прощания своим знакомым. Затем оставила рюкзак у друга и ушла гулять по безлюдным улицам.

Спала она в заброшенных домах. Для чего? Источник предполагает, что школьница спланировала это для привлечения к себе внимания.

Когда утром 1 октября ее нашли сотрудники полиции, девушка выглядела устало, но обрадовалась. Улыбалась она и отделе полиции, куда ее привезли. Сейчас с ней работают психологи. Не исключено, что ее госпитализируют на лечение.

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