«Последним ее видел друг». В Перми объявили срочный сбор волонтеров для поисков 15-летней девушки

Вечером в субботу, 28 сентября, пермские волонтеры объявили срочный сбор на розыск 15-летней пропавшей девочки. Светлана Козырина ушла из дома по улице Добролюбова, 22 и до сих пор связи с ней нет.

В поисковом отряде имени Ирины Бухановой, «КП-Пермь» сообщили, что Светлана пропала при следующих обстоятельствах: сегодня днем она встречалась со своим молодым человеком. При расставании она сказала ему «прощай» и больше девочку, которая является ученицей учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье», никто не видел.

Родители, не сумев связаться с дочерью по телефону и не дождавшись ее дома, написали заявление в полицию. Из полиции позвонили поисковикам-волонтерам и попросили о помощи. Сейчас с молодым человеком пропавшей девушки работают сотрудники полиции, а волонтеры выходят на поиск Светланы.

Практически весь день многие из них искали пропавшего в Перми 21 сентября Евгения Коногорова. Мужчина заступился в ночном клубе за жену и ему пришлось вступить в конфликт с толпой разъяренных мужчин. После этого живым его никто не видел. Дома Евгения ждут жена и маленький сын.

Поиски мужчины закончились вечером безрезультатно. Волонтеры обследовали Ленинский и Свердловский районы Перми. А вечером им поступило сообщение о поисках ребенка. Волонтерам нужны помощники. Многие пермяки уже откликнулись на призыв: «Кто может с Паркового забрать?» «С Папанинцев?», «С Рубина?».

Сбор волонтеров у дома по улице Добролюбова, д. 22

Форма одежды: закрытая, непромокаемая, теплая, удобная обувь, жилеты.

С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус, свистки, жилеты, фонари, дождевики.

Приметы Светланы Козыриной: на вил 15-15 лет., рост 160-165 см., волосы темно-каштановые до плеч, виски сбриты.

Была одета: штаны темные, кроссовки черные, куртка темно-зеленая спортивная с короткими рукавами.