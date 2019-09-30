В Перми после исчезновения 15-летней школьницы возбудили уголовное дело по статье "убийство"

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-30T08:53:22+03:00

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Пермские следователи возбудили дело по статье «Убийство» после пропажи 15-летней Светланы Ковырзиной. Девочка ушла из дом 28 сентября и до сих пор не вышла на связь. Раньше ничего подобно со школьницей не случалось.

Поисками Светланы занимаются волонтеры, полиция и следственный комитет. Поисковики организуют сборы на поиски. Последний раз неравнодушные люди выходили искать Светлану 29 сентября, но поиск не дал результатов.

Приметы Светланы Козыриной: на вил 15-15 лет., рост 160-165 см., волосы темно-каштановые до плеч, виски сбриты.

Была одета: штаны темные, кроссовки черные, куртка темно-зеленая спортивная с короткими рукавами.

Если вы хотите принять участие в поисках, звоните по телефону 89026308082.

Любую информацию о местонахождении девочки просьба сообщать в любое время по телефонам: (342) 249-54-44, 8-(904)-849-69-69.

ИСТОЧНИК KP.RU