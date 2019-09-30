В Перми после исчезновения 15-летней школьницы возбудили уголовное дело по статье "убийство"
Пермские следователи возбудили дело по статье «Убийство» после пропажи 15-летней Светланы Ковырзиной. Девочка ушла из дом 28 сентября и до сих пор не вышла на связь. Раньше ничего подобно со школьницей не случалось.
Поисками Светланы занимаются волонтеры, полиция и следственный комитет. Поисковики организуют сборы на поиски. Последний раз неравнодушные люди выходили искать Светлану 29 сентября, но поиск не дал результатов.
Приметы Светланы Козыриной: на вил 15-15 лет., рост 160-165 см., волосы темно-каштановые до плеч, виски сбриты.
Была одета: штаны темные, кроссовки черные, куртка темно-зеленая спортивная с короткими рукавами.
Если вы хотите принять участие в поисках, звоните по телефону 89026308082.
Любую информацию о местонахождении девочки просьба сообщать в любое время по телефонам: (342) 249-54-44, 8-(904)-849-69-69.
ИСТОЧНИК KP.RU