В Перми вспомнят жертв трагедии с Boeing-737

14 сентября исполнится 11 лет с того дня, как в Перми произошла страшная авиакатастрофа с пассажирским самолетом Boeing-737, летевшим из Москвы. Погибли все находившиеся на борту люди: 82 пассажира и шесть членов экипажа.

На месте трагедии власти установили новый мемориальный комплекс из шести гранитных стел с портретами всех погибших. Этот эскиз выбрали родственники погибших пассажиров.

Каждый год ровно в пять часов утра - самолет упал при заходе на посадку - родственники тех, кто не вернулся из этого рейса, собираются на месте трагедии и вспоминают жертв авиакатастрофы.

Традиционные памятные мероприятия пройдут и в этом году. Близкие и друзья погибших соберутся на месте падения самолета в Свердловском районе Перми.

- А в 12.00 на мемориальном комплексе состоится официальная церемония памяти, на которой родственники и близкие напишут на воздушных шарах личные послания погибшим, - рассказали в администрации Перми. - Все участники почтут их память минутой молчания.