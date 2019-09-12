2019-09-12T15:36:12+03:00
Происшествия

В Перми вспомнят жертв трагедии с Boeing-737

В небо взмоют воздушные шары с посланиями тем, кто не вернулся из рокового рейса
Алена ОВЧИННИКОВА
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Все почтут память погибших минутой молчанияВсе почтут память погибших минутой молчанияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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14 сентября исполнится 11 лет с того дня, как в Перми произошла страшная авиакатастрофа с пассажирским самолетом Boeing-737, летевшим из Москвы. Погибли все находившиеся на борту люди: 82 пассажира и шесть членов экипажа.

На месте трагедии власти установили новый мемориальный комплекс из шести гранитных стел с портретами всех погибших. Этот эскиз выбрали родственники погибших пассажиров.

Каждый год ровно в пять часов утра - самолет упал при заходе на посадку - родственники тех, кто не вернулся из этого рейса, собираются на месте трагедии и вспоминают жертв авиакатастрофы.

Традиционные памятные мероприятия пройдут и в этом году. Близкие и друзья погибших соберутся на месте падения самолета в Свердловском районе Перми.

- А в 12.00 на мемориальном комплексе состоится официальная церемония памяти, на которой родственники и близкие напишут на воздушных шарах личные послания погибшим, - рассказали в администрации Перми. - Все участники почтут их память минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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