"Там творился кошмар". National Geographic показал фильм о крушении "Боинга" в Перми

"14 сентября 2008 год. В России была глубокая ночь, через 45 минут "Боинг - 737" должен был совершить посадку в аэропорту города Перми. На борту находились 82 пассажира, в основном - россияне".

Так начинается фильм-расследование "Смертельные границы", который сняли авторы сериала "Расследование авиакатастроф". 21 февраля его показали на канале National Geographic.

Официальная версия

Фильм основан на реальных событиях, которые случились в нашем городе больше 10 лет назад.

- Я встречал свою дочь Ксению в аэропорту, - вспоминает самые страшные минуты своей жизни пермяк Валерий Севастьянов. - Объявили, что самолет идет на посадку. Мы сидим, ждем, а самолет все не садится. Еле-еле мы выяснили, что «Боинг» пошел на второй круг, а потом служащие Большого Савино стали просто от нас отмахиваться: «Отстаньте, у нас проблемы, самолет упал».

Валерий Павлович сразу понял, что разбился именно тот самолет, на борту которого находилась его дочь. Ксении было всего 22…

Авиакатастрофа, напомним, произошла 14 сентября 2008 года в 5 утра на границе Свердловского и Индустриального районов Перми. Самолет, совершавший рейс Москва - Пермь, рухнул на железнодорожные пути. На борту находилось 82 пассажира (в том числе 7 детей) и 6 членов экипажа. Погибли все.

Расследование причин катастрофы продолжалось больше пяти лет. Уголовное дело закрывали и снова открывали. И так четыре раза.

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной трагедии стала потеря пространственной ориентировки экипажем. Виновным признали командира судна Родиона Медведева, в крови которого нашли алкоголь.

Следователи говорят, что по делу было проведено около 200 судебных экспертиз - медицинские, химические, молекулярно-генетические, взрыво-технические, авиационно-технические. В результате была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая виновность Медведева.

Прошло больше 10 лет...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Командир и пилот всего два раза летали вместе

- Авиалайнер, выполнявший рейс Aeroflot Nord Flight 821 из Москвы в Пермь, готовился к посадке, - говорится в анонсе канадского фильма-расследования о причинах трагедии. - Но неожиданно нос самолета резко накренился вниз, и он упал прямо на транссибирскую железнодорожную магистраль. Все, что осталось от Боинга 737, - обгоревшие обломки. Все 88 пассажиров погибли. Эксперты, которые расследовали причины авиакатастрофы, сначала предположили, что она произошла из-за дефекта в системе управления воздушным судном. Но при дальнейшем расследовании выяснилась серия шокирующих подробностей, которые заставили внести изменения во всю систему подготовки самолетов к вылету.

Командир воздушного судна 34-летний Родион Медведев и второй пилот Рустэм Алавердин, рассказывают эксперты программы, до этого полета всего два раза летали вместе. Они должны были совершить двухчасовой полет из Москвы в Пермь, а потом вернуться обратно.

"Боинг" за 16 лет эксплуатации налетал почти 45 тысяч часов. Самолет принадлежал авиакомпании Аэрофлот Норд - это региональная дочка Аэрофлота.

Эксперты фильма рассмотрели все возможные причины катастрофы.

Мемориал на месте катастрофыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шел легкий дождь

В ту ночь в Перми шел легкий дождь, ветра не было, видимость - 10 километров. Более менее нормальные условия для того, чтобы посадить самолет.

Экипаж готовился к посадке, когда диспетчер попросил пилотов зайти на второй круг - пропустить борт, который только готовился к взлету.

Экипаж зашел на второй круг и начал снижение, когда второй пилот заметил, что самолет кренится влево.

- Угол крена, земля! Земля" - закричал пилот. И через несколько секунд лайнер рухнул на транссибирскую магистраль. На момент крушения в баках оставалось восемь тонн топлива, начался пожар.

Обломки самолета разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Однако канадские эксперты пришли к выводу, что при крушении самолет был цел. Он развалился на мелкие куски уже при ударе о землю.

Следователи круглосуточно собирали фрагменты самолета. Самописцы сильно пострадали, и их отправили на дополнительную экспертизу.

"С экипажем все в порядке?"

- Я сказал пилотам уйти на второй круг и начать снижение, - рассказывал в фильме актер, сыгравший диспетчера, который руководил посадкой. - Они подтвердили, что поняли приказ. Однако вместо этого они начали набирать высоту. Я спрашивал, все ли в порядке с экипажем? И не понимал, почему пилоты действуют не по указанию.

Мог ли борт врезаться в землю из-за обледенения руля? Такую техническую версию крушения эксперты программы выдвинули одной из первых и начали изучать рулевую систему борта.

Выяснилось, что буквально за несколько месяцев до катастрофы на этом самолете был заменен блок управления рулем. И один двигатель работал мощнее другого.

Насколько пилоты были опытными, обладали ли они достаточной подготовкой в условиях разбалансированного двигателя? - задавались вопросами эксперты.

Судя по документам о переподготовки кадров, Медведев плохо говорил по-английски. И не прошел дополнительную переподготовку для управления "Боингом 737". То есть мог забыть какие-то детали и плохо разбираться в управлении самолетом.

Второй пилот налетал почти втрое больше командира, но и его уровень профессионализма оказался слишком низким.

- Почему этих пилотов поставили в один рейс? - недоумевали эксперты фильма. - Их нельзя было ставить вместе. Неопытность и плохая подготовка экипажа - одна из причин этой трагедии.

"У них не было шансов"

Первые полтора часа полета прошли в штатном режиме. Проблемы начались именно при посадке. Борт сильно накренился вправо, и автомат не смог его выровнять.

- Второй пилот, который по сути и управлял полетом, отключил автопилот, - говорят эксперты. - Борт продолжал набирать высоту и крениться влево. Хотя должен был уходить вправо и снижаться. Такое ощущение, что командир и второй пилот просто не понимают, куда летит самолет.

- Непонятно, почему командир до последнего не хотел брать управление в свои руки, - продолжают документалисты, изучившие материалы расследования.

В фильме показали постановочные кадры, как второй пилот, который не мог справиться с разбалансированным двигателем, закричал командиру: "Возьми! Возьми!"

Но Родионов в ответ крикнул:

"Что? Я тоже не умею!"

"Мне страшно, у командира пьяный голос"

Эксперты пытались проанализировать тон голосов пилотов и пришли к выводу, что голос командира оставался напряженным на протяжении всего полета.

Известный факт: перед вылетом одна из пассажирок отправила своему другу сообщение следующего содержания: "Мне страшно, у командира пьяный голос!"

Эксперты прослушали приветственное слово командира воздушного суда и удивились ошибкам в его речи:

"Добрый вечер. Нет, доброе утро! Говорит командир, мы заходим на посадку, через 20 часов будем в Перми. Нет, через 20 минут".

- Он путается в словах, - заключили эксперты и обнародовали экспертизу мышечных тканей Родиона Медведева: уровень алкоголя был превышен.

- Там творился кошмар, - пришли к выводу авторы фильма. - Невнимательность пилотов, непрофессионализм обоих пилотов - это просто невероятно. К катастрофе привел целый ряд факторов.