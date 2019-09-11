Все чаще и чаще в социальных сетях появляются сообщения о змеях в Перми. Они ползают по улицам, проникают в подъезды, пугают людей в собственных квартирах. К безобидным ужам пермяки уже привыкли, но иногда встречаются и гости не из наших широт.

Во вторник, 10 сентября, на остановке общественного транспорта на улице Героев Хасана пермяки заметили небольшую змейку. Характерных для ужа оранжевых пятен на голове не было, поэтому люди забеспокоились: «А вдруг гадюка! А если укусит!».

Как оказалось, змея не представляет опасности. А скорее, вызывает интерес, ведь змея не из наших широт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/731409" frameborder="0"></iframe> «Напугала прохожих». По улицам Перми ползала экзотическая змея.

Узорчатый полоз - такой гость напугал пермяков. Как экзотическая змея попала в Пермь, пока неизвестно. Специалисты предполагают, что она могла быть завезена в коробке с фруктами или овощами из стран ближнего зарубежья.

Испуганные жители вызвали спасателей. Змею отловили и передали специалистам.

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