«Я чуть не умерла от страха». В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон

- Мы ездили по делам, около девяти вечера вернулись домой и включили чайник, - вспоминает события минувшего вечера многодетная мама Ильмира Юмухаметова. – Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас! Это была полутораметровая змея. Она была такая огромная, что занимала больше половины периметра туалета.

Первое, что сделала женщина – плотно закрыла двери туалета, спрятала троих своих детей-дошколят в самую дальнюю комнату и позвала мужа. Тот набрал телефон председателя ТСН.

Больше всего многодетная мама, в квартире которой появился питон, испугалась за своих малышей. Фото: Василий Вахрин.

- Он позвонил мне и кричит: «Что делать? У меня дома змея», - рассказывает председатель товарищества собственников недвижимости Алексей Федорович. – Первое, что я спросил: «Ты пьяный что ли?», но потом понял, что мужчина не шутит. Я позвонил спасателям и поднялся в квартиру на третьем этаже, откуда мне позвонили. Спасатели – молодцы, были на месте уже через пять минут.

В квартиру многодетных пермяков заполз полутораметровый питон 00:00 00:00

Они зашли в квартиру и открыли туалет. Змея уже успела свернуться клубком и спрятаться за унитаз. Погуглив в интернете, кто это мог быть, спасатели пришли к выводу, что это королевский питон. Змея не ядовитая, поэтому один из спасателей взял ее голыми руками, поднял и положил в мешок.

- Температура сейчас низкая, поэтому пресмыкающееся находилось в спокойном сонном состоянии, - рассказал заместитель директора по оперативным вопросам пермской городской службы спасения Павел Хлызов. – Ночь питон переночевал у нас, а утром мы отдали его серпентарий университета, с условием, что когда объявится хозяин, змею отдадут ему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/723436" frameborder="0"></iframe> Спасатели забирают питона из квартиры многодетных пермяков.

Теперь самый главный вопрос: откуда взялся питон и как он проник в квартиру? Самое вероятное, что змея жила у кого-либо из пермяков в квартире сбежала. Правда, ни один сосед сверху, которых успели обзвонить из правления ТСН, не признался, что держал дома пресмыкающееся. Не исключено, что питон мог сбежать из соседних домов.

Змею из-за унитаза спасатель достал голыми руками. Скин с видео. Предоставил председатель ТСН Алексей Федорович.

В туалет змея могла попасть следующими способами: через двери, но и входные двери в квартиру и двери в туалет были закрыты. Второй способ – через вентиляцию, но вентиляционная решетка была в туалете на месте. Третий вариант – через небольшую пластиковую дверцу, за которой находятся счетчики воды, но эта дверца тоже была закрыта. Последний вариант – змея проникла в квартиру через канализацию.

- Откуда бы он не проник, мы испытали огромный стресс, - говорит многодетная мама. – И больше всего я испугалась за детей! С момента, когда мы в последний раз заходили в туалет, прошло каких-то четыре часа, за это время в нашей квартире и появился этот ужас.

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