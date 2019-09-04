"Я задыхаюсь от слез!". Водитель, в автобусе которой погиб кадет из Перми, рассказала о своих чувствах после суда

20 февраля прошлого года с утра сыпал снег. В утренних сумерках водитель 68-го автобуса Светлана Филиппова ехала со стороны Садового в центр. В спальном районе салон автобуса заполнился пассажирами. На свое привычное место сел и мальчик в кадетской фуражке. Она его запомнила: он каждое утро садился на последнее сиденье и старался подремать: до кадетской школы ехать было почти час.

Когда проезжали кольцо-развязку на улице Макаренко, Светлана краем глаза заметила, что на них мчится другой автобус.

Удар пришелся туда, где сидел мальчик.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Он явно потерял управление, его несло по идущей под уклон заснеженной дороге, - рассказывала в тот роковой день женщина-водитель, не в силах сдержать слезы. – Я ехала не быстро, постаралась ускориться, чтобы избежать столкновения. Вспомнила, что в середине салона стоит пассажирка с коляской. Мы уже почти проскочили, но автобус врезался нам в конечную часть корпуса. Как раз туда, где сидел мальчик-кадет.

От удара упали и получили травмы два студента политеха, которые ехали на лекции. Все могло этим и обойтись. Но оконное стекло, возле которого сидел ребенок, вместо того, чтобы рассыпаться в мелкую безопасную крошку, разлетелось на шесть осколков. Один из них нанес смертельную рану мальчику.

11-летний Максим готовился принять присягу. Фото из семейного архива.

- Это настоящее горе! – всхлипывала в тот день Светлана. – Я с детства за рулем, долго водила троллейбус, потом автобус, и у меня даже незначительных аварий не было, а тут такое! У меня у самой трое детей, каково будет маме погибшего мальчика пережить смерть сына?

Эксперты потом определят, что смертельная авария произошла по вине водителя автобуса 1-го маршрута, который не выбрал безопасную скорость и поэтому в сложных дорожных условиях не справился с управлением. 53-летнего Рамиля Тайсина приговорили к 4 годам колонии-поселения.

Услышав оправдательный приговор, Светлана не могла сдержать слез.Фото: Андрей МАТЛИН

Но этим дело не закончилось. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мальчик погиб именно из-за того, что вместо штатного закаленного стекла в окно в конце автобуса, к которому прислонился, задремав, кадет, кто-то прикрутил на саморезы пластиковое стекло из поликарбоната. И против женщины-водителя возбудили уголовное дело. С нее взяли подписку о невыезде.

Светлану Филиппову обвиняли по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем смерть человека. Ей грозило до 5 лет лишения свободы. По мнению следствия, она не должна была выезжать на линию, поскольку в автобусе одно из стекол было нештатным.

В тот трагический день водитель 68-го автобуса была в подавленном состоянии.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дело рассматривалось в Мотовилихинском суде, и вот, наконец, был вынесен приговор.

Больше часа читал судья Константин Истомин содержательную часть приговора. Он цитировал, в том числе, показания главного механика автопредприятия и контролера из ООО «Транском». Оба они признавали, что поставили свои подписи в документах о технической исправности автобуса, прежде, чем тот вышел на линию. Но при этом уверяли, что водитель могла отличить пластиковое стекло от закаленного по отсутствию специальной маркировки на нем. И подчеркивали, что с таким стеклом возить пассажиров было нельзя.

- Водитель могла и не заметить отсутствие такой маркировки, к тому же автобус прошел предрейсовую проверку, а в должностной инструкции обвиняемой даже не сказано, что она должна была проверять остекление в салоне, - подошел к концу содержательной части судья. – С учетом сказанного ее следует признать невиновной. И освободить арестованное имущество.

Судья Константин Истомин оправдал женщину-водителя.Фото: Андрей МАТЛИН

Когда прозвучал оправдательный приговор, Светлана Филиппова, которая до этого стояла прямо, слегка опершись о судебную трибуну, вдруг обмякла и зарыдала.

- Вы будете требовать моральной компенсации? – на этот вопрос она не смогла ответить и посмотрела на адвоката.

- Меня душат слезы, извините, я не могу говорить! - извинилась она.

- У стороны защиты есть право обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, - объяснил адвокат Павел Тиунов. - Если приговор районного суда будет утвержден, конечно, мы будем требовать возмещения судебных расходов и компенсацию за моральный вред. Моя подзащитная с декабря находится на подписке о невыезде, и поэтому, например, ни разу не смогла съездить к своей больной матери в Оханск. Оправдательный приговор считаю единственно верным решением. Насколько я знаю, следователи предлагали моей подзащитной назвать того, кого она считает виновным в замене стекла. Но она не стала этого делать. Тогда обвинили ее.

Светлана продолжает работать водителем 68-го автобуса. Из имущества, которое сейчас решением районного суда освобождено из-под ареста у нее – старенькая отечественная «десятка».

Мама погибшего мальчика-кадета, которая воспитывала его одна и мечтала вырастить из сына настоящего мужчину, не смогла оставаться в квартире, где они с ним жили. И переехала в другой город.

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