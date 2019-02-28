«Мою дочь терроризируют в школе». Водитель автобуса, по вине которого в ДТП погиб 11-летний кадет, прячет лицо от камер журналистов

В Мотовилихинском суде Перми продолжается суд над 53-летним водителем автобуса, по вине которого в жутком ДТП погиб 11-летний мальчик. Его мама и другие родные на заседания решили не ходить - слушать подробности смерти ребенка для них невыносимо.

- Я даже не смогла остаться жить в Перми, - плачет мама погибшего. - Авария случилась рядом с нашим домом, я каждый день хожу мимо, и это очень больно. В тот день я поехала на работу следом за Матвеем, видела это ДТП, а потом узнала, что в нем погиб мой ребенок. Я уволилась с работы и переехала жить в другое место. Но ничего не сможет унять мою боль.

Авария, в которой погиб пятиклассник пермского кадетского корпуса имени Суворова, случилась 20 февраля 2018 года. Семья Матвея живет на Садовом, и до школы ему нужно было ехать минут 40.

Матвей мечтал стать настоящим офицером. Фото из семейного архива

На улице было еще темно, шел снег, на дорогах - заносы. В районе дорожного кольца улиц Макаренко, Тургенева и Уинской водитель автобуса №1 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом 68-го маршрута, в котором ехал на учебу кадет.

Удар пришелся в заднюю часть автобуса. Как раз туда, где на сидении дремал Матвей. Он умер мгновенно.

Еще пять пассажиров 68-го автобуса отделались легкими ушибами и царапинами.

«Единичка» ехала пустой, за рулем - 53-летний водитель Рамиль Тайсин. По статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Тайсину грозит до пяти лет лишения свободы.

- Зачем вы меня снимаете? Зачем это нужно? - начал возмущаться обвиняемый, увидев в суде журналистов. - У меня и так уже дочь в школе терроризируют.

Свою вину в аварии Тайсин признал. Мама погибшего требует с виновного в смерти ее ребенка 15 миллионов компенсации морального вреда. В суде огласили материалы уголовного дела, но допрос обвиняемого перенесли.