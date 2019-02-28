2019-02-28T14:26:09+03:00
Происшествия

«Мою дочь терроризируют в школе». Водитель автобуса, по вине которого в ДТП погиб 11-летний кадет, прячет лицо от камер журналистов

Водителю Рамилю Тайсину грозит до пяти лет в колонии
Вероника РАНГУЛОВА
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Рамиль Тайсин был против присутствия журналистовРамиль Тайсин был против присутствия журналистов
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В Мотовилихинском суде Перми продолжается суд над 53-летним водителем автобуса, по вине которого в жутком ДТП погиб 11-летний мальчик. Его мама и другие родные на заседания решили не ходить - слушать подробности смерти ребенка для них невыносимо.

- Я даже не смогла остаться жить в Перми, - плачет мама погибшего. - Авария случилась рядом с нашим домом, я каждый день хожу мимо, и это очень больно. В тот день я поехала на работу следом за Матвеем, видела это ДТП, а потом узнала, что в нем погиб мой ребенок. Я уволилась с работы и переехала жить в другое место. Но ничего не сможет унять мою боль.

Авария, в которой погиб пятиклассник пермского кадетского корпуса имени Суворова, случилась 20 февраля 2018 года. Семья Матвея живет на Садовом, и до школы ему нужно было ехать минут 40.

Матвей мечтал стать настоящим офицером. Фото из семейного архива

Матвей мечтал стать настоящим офицером. Фото из семейного архива

На улице было еще темно, шел снег, на дорогах - заносы. В районе дорожного кольца улиц Макаренко, Тургенева и Уинской водитель автобуса №1 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом 68-го маршрута, в котором ехал на учебу кадет.

Удар пришелся в заднюю часть автобуса. Как раз туда, где на сидении дремал Матвей. Он умер мгновенно.

Еще пять пассажиров 68-го автобуса отделались легкими ушибами и царапинами.

«Единичка» ехала пустой, за рулем - 53-летний водитель Рамиль Тайсин. По статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Тайсину грозит до пяти лет лишения свободы.

- Зачем вы меня снимаете? Зачем это нужно? - начал возмущаться обвиняемый, увидев в суде журналистов. - У меня и так уже дочь в школе терроризируют.

Свою вину в аварии Тайсин признал. Мама погибшего требует с виновного в смерти ее ребенка 15 миллионов компенсации морального вреда. В суде огласили материалы уголовного дела, но допрос обвиняемого перенесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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