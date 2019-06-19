«Мишку подкармливают сгущенкой». В Прикамье спасают медведя, который сидит в клетке у заброшенного кафе

В Пермском крае возле придорожного кафе в селе Бикбарда живет медведь. Он появился здесь пять лет назад, когда охотники застрелили его мать-медведицу. Оставшегося медвежонка забрал в «добрые руки» хозяин местного кафе. Мохнатого питомца он назвал Мишка. Все документы на медведя у хозяина на руках, есть официальный договор купли-продажи.

На цепи, потом в вольере

Несколько лет Мишка жил возле кафе в качестве живой рекламы: чтобы поглазеть на лесного хищника, здесь часто останавливались дальнобойщики. Они завтракали-обедали-ужинали, а остатками угощали Мишку. Сначала медвежонок жил на цепи, а когда подрос, хозяин выстроил ему вольер.

Несколько месяцев назад дела у предпринимателя пошли плохо, и кафе закрылось, а в начале апреля хозяин медведя, увы, скончался. После его смерти все заботы по уходу за животным взял на себя сын этого мужчины. Но у местных жителей есть большие сомнения, что он хорошо справляется с этим делом.

- Раньше отец мог зайти к Мишке в вольер и хотя бы прибраться, а сейчас вонь там стоит ужасная! В клетке грязище, - оставила накануне пост в соцсетях местная жительница. – Я специально приехала, чтобы покормить Мишку. Купила две булки хлеба и полторашку воды. Голодный медведь съел и выпил это за считанные секунды.

На пост женщины активно откликнулись пользователи: «Я тоже хлеб и сгущенку на днях оставлял ему, бедолага вмиг сметал угощение», «Нужно сообщить о медведе зоологам, чтобы они усыпили и перевезли Мишку в заповедник», «Бедный, туда бы хозяина посадить», «В полицию надо позвонить», «В полиции о нем знают, но ничего не предпринимают», «Надо что-то делать! В таких условиях животным нельзя жить».

Не забывают, подкармливают

Не смотря на то, что кафе закрылось, к медведю, заточенному в грязной маленькой клетке, продолжают приезжать неравнодушные люди. Это дальнобойщики и жители соседних поселков. Они привозят воду и еду. Вокруг медвежьей клетки всюду валяются помятые пластиковые бутылки и контейнеры.

Вокруг медвежьего вольера валяются пустые баллоны от воды и пластиковые контейнеры.

Не один год судьбой медведя Мишки пытаются заниматься пермские зоозащитники. Они несколько раз выезжали в Бикбарду, чтобы хоть как-то улучшить судьбу несчастного животного.

- Первый хозяин очень любил его, так как знал Мишку с малого возраста, сам выкормил его, и не соглашался на продажу, - рассказала «Комсомолке» пермская зоозащитница Галя Море. - Он обещал, что построит медведю вольер побольше, но не успел. После смерти отца сын тоже отказался продавать животное, в итоге медведь сейчас не живет, а мучается. А изъять его по закону мы не имеем права.

Фактов жестокого обращения не нашли

К истории с несчастным медведем подключились и надзорные органы. В прокуратуру поступило обращение от неравнодушного жителя Москвы, который узнал о медведе из интернета и попросил проверить условия содержания животного.

- В мае текущего года после поступившего к нам обращения мы провели проверку с участием сотрудников Чернушинской станции по борьбе с болезнями животных, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель прокуратуры Куединского района Виктор Мерзляков. – В итоге нарушений в содержании медведя найдено не было. В это же время полиция Куединского района провела проверку на наличие фактов жестокого обращения с животным и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

- Оставлять животное в таком состоянии нельзя, - говорит зоозащитница Галя Море. – На следующей неделе мы поедем на место и снова попытаемся решить эту проблему. Я вижу здесь два пути решения: найти животному реабилитационный центр, который готов содержать его. Второй вариант - материально помогать хозяину, который не справляется с содержанием животного.

«КП» будет следить за судьбой медведя, попавшего в тяжелую жизненную ситуацию.