2019-07-04T08:56:58+03:00
Дом. Семья

«Без воды и в тесной клетке». Медведя, сидящего возле заброшенного кафе в Прикамье, могут забрать в зоопарк

Специалисты Минприроды проверили содержание животного, и сделали массу замечаний
Алена ОВЧИННИКОВА
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Медведь сидит в тесной клетке без воды. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края.Медведь сидит в тесной клетке без воды. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края.
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После публикации в «Комсомольской правде» истории о несчастном медведе Мишке, сидящем в тесной клетке возле придорожного кафе, в село Бикбарда выехали специалисты Министерства природных ресурсов. Они проверили условия содержания хищника в неволе.

- Для проверки к придорожному кафе в Куединский район, где содержится медведь, выехали начальник управления по охране и использованию объектов животного мира Роман Ощепков с Государственной ветеринарной инспекцией Прикамья, - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края. - Замечания к содержанию животного конечно есть. Ему недостаточно места в существующей клетке. Кроме того, когда мы приехали, в клетке медведя не было емкости с водой.

Так выглядит вольер у голодного животного. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края.

Так выглядит вольер у голодного животного. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Пермского края.

Сам хозяин медведя Мишки во время приезда проверяющих отсутствовал. Он уехал на месяц, в это время за животным присматривает его брат. Он убеждал комиссию, что регулярно привозит пищу и воду медведю, а также убирает в клетке.

Вопрос с дальнейшей судьбой медведя проверяющие решили отложить до конца месяца, когда вернется нынешний хозяин животного.

Владельцам предложили установить резервуар с водой, обеспечить регулярную чистку клетки и ежедневное кормление. В противном случае чиновники будут вынуждены прорабатывать вопрос передачи животного в зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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