«Не хватает медперсонала и памперсов». Пострадавшую в ДТП в Грузии пермячку и двух ее детишек перевезли из Тбилиси во Владикавказ

- Лену, нашу 5-летнюю Камиллу и 2-летнего Данечку наконец-то перевезли на вертолете из Грузии в Россию, - рассказал отец Елены Олег Власов. – Даня уже открывает глаза, ему убрали трубки, через которые он дышал. Но он по-прежнему в полубессознательном состоянии. Он перенес уже три операции на головном мозге и долго не выходил из комы.

Как уже писала «Комсомольская правда», пермская семья – 26-летняя мама и два малолетних ребенка – пострадала в июне этого года в жутком ДТП. В госпитале в Тбилиси их родным предложили выплатить за лечение больше 17 тысяч долларов, но к делу подключился краевой минздрав, и денежный вопрос был улажен.

В Грузии пермская семья попала в страшную аварию. Фото: личный архив и соцсети.

Теперь, когда семью перевезли во Владикавказ и положили в российские больницы - маму во взрослую, детей в детскую - вопрос о деньгах вроде бы не возникает. Но обнаружились трудности иного свойства.

- Взрослая и детская больница находятся на расстоянии друг от друга, и моему зятю Ахмеду приходится мотаться из одной в другую, - говорит Олег Власов. – В Грузии рядом с детьми дежурили сиделки, а тут их нет. И памперсы меняют гораздо реже. Зятю говорят, мол, у нас не хватает медперсонала и медицинских материалов, поэтому во Владикавказе обычно сидят с маленькими пациентами родственники. Мы сейчас ждем не дождемся, когда можно будет перевезти семью домой, в Пермь. В понедельник по этому поводу пермские травматологи пообещали связаться со своими коллегами во Владикавказе. И определиться, когда и как это можно будет сделать.

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