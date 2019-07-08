«Думаем продать квартиру для оплаты лечения». Пермячка, попавшая в ДТП в Грузии, перенесла четыре операции

26-летняя пермячка Елена Д., попавшая со своими детьми в смертельное ДТП в Грузии перенесла четыре операции.

- Ей сделали одну операцию на плечо, две – на ноги и еще одну на позвоночник, - рассказал «Комсомольской правде» отец девушки Олег Власов. – Так что дочь потихоньку поправляется, а вот со здоровьем внуков пока никаких положительных подвижек нет. Камилла глаза открывает, и это пока все, а вот младший так и не приходит в сознание.

Родители пострадавшей в аварии пермячки очень переживают, чем будут расплачиваться за оперативное вмешательство и лечение дочери и внуков. Счета пока нет, его выставят потом, в конце лечения. Отец уже думал продавать свою квартиру - хрущевку, но ее стоимость не покроет всех расходов, ведь один день в клинике им. Лео Бокерия на троих пациентов стоит около 70 тысяч рублей, а операция – 700 тысяч.

Чтобы спасти пермячку и двух детей, пострадавших в страшном ДТП в Грузии, родственникам, возможно, придется продавать квартиру 00:00 00:00

- Мы с женой сходили на прием в минздрав, нам выписали материальную помощь по 15 тысяч рублей каждому, плюс переводят деньги добрые люди, - говорит мужчина. – Кто-то по восемь рублей, кто-то по сто, а в воскресение мужчина по имени Олег перевел самую большую сумму – 10 тысяч рублей. Всего получилось около 120 тысяч. Мы всем, кто откликнулся на нашу беду, хотим сказать огромное спасибо! Власти вроде как тоже обещают, что помогут нам с оплатой и перелетом, но никакой конкретики пока нет.

- Информации по этой ситуации нет, с грузинской стороной мы пока ведем переговоры, - ответили на наш звонок в пресс-службе краевого Минздрава.

Напомним, пермячка попала в Грузии страшное ДТП 30 июня. Она поехала в Азербайджан отдыхать с детьми к родственникам мужа. Семья долетела на самолете до Грузии, от аэропорта до места их вез на машине дедушка с другом. Возле села Шаблиани машину лоб в лоб протаранил Mercedes, водитель которого выехал на полосу встречного движения. От удара начался пожар. Ехавшие на первом сидении мужчины погибли, а Елена чудом сумела выбраться сама и вытащить из горящей машины детей.

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