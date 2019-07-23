2019-07-24T08:47:24+03:00
Происшествия

«Самому маленькому досталось больше всех». Малышу, пострадавшему в ДТП в Грузии, местные врачи отказываются делать операцию

Они требуют оплатить счета за лечение[аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото из архива семьи и соцсетейФото из архива семьи и соцсетей
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Семья из Перми, попавшая в смертельное ДТП в Грузии, уже три недели находится на лечении в госпитале имени Лео Бокерии в Тбилиси. Мама Елена и пятилетняя Камилла понемногу идут на поправку.

- Лена перенесла четыре операции. У нее шрам на плече и спине, обе ноги в гипсе, но минут на 15 ее уже присаживают, - рассказывает Олег Власов, отец пострадавшей в ДТП пермячки. - Камилла тоже пришла в себя. Она перенесла операцию на ноге, нижней челюсти и позвоночнике, после этого лежала на вытяжке: к ноге привязана гиря. Сегодня-завтра ей гирю уберут и ногу загипсуют. Мой зять Ахмед от них не отходит, живет в палате с дочерью, так как она после пережитого находится в состоянии стресса, а еще приходит и навещает Елену. Все чеки он сохраняет, чтобы отчитаться перед теми, кто помогает нам переводами.

"У родителей нет денег на операцию". Малыша, пострадавшего в ДТП в Грузии, местные врачи отказываются оперировать

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Самый младший ребенок в семье - двухлетний Даня - до сих пор в коме. Врачи сознательно продолжают ее поддерживать, чтобы избежать болевого шока. У ребенка пострадал головной мозг. Ему сделали операцию по удалению гигромы (скопление спинномозговой жидкости. - Ред.) в затылочной части головы и поставили дренаж, чтобы выводить скапливающуюся жидкость. Мальчик лежит в реанимации, рядом охрана - отца туда не пускают.

- Самый маленький, а досталось ему больше всех, - говорит дедушка. - Но самое главное, что грузинские врачи отказываются его оперировать. Они сказали Ахмеду, что нужна дорогостоящая операция. И пока мы не соберем деньги, оперировать Даню они не будут. Больница уже выставила счет краевым властям на сумму более чем 27 тысяч долларов. Насколько мне известно, он пока не оплачен.

Понятно, что после аварии всем предстоит длительное лечение и восстановление. Грузинские врачи говорят, что маму с девочкой дальше держать в больнице нет резона, поэтому в ближайшее время их уже можно транспортировать на родину. А о малыше и его состоянии медики пока никаких прогнозов не дают.

- Сначала мы думали, как это - маму от сына оторвать, а сейчас понимаем, что тут в Перми мы бы сами могли за Леной и Камиллой ухаживать, - говорит Олег Власов. - А Ахмед бы там остался с сыном. Правда, даже продав все, что у нас есть, мы не сможем оплатить проведенные операции и лечение, поэтому просим о помощи. Сейчас у нас полная неопределенность, мы не понимаем, помогут нам власти или нет? Даже если это произойдет, то нам все равно необходимы будут средства на реабилитацию.

- Министерство здравоохранения рассматривает возможность компенсации лишь части затрат на лечение детей. Пока состояние здоровья пермяков не позволяет произвести их транспортировку, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Реквизиты карты Сбербанка Олега Власова (отца пострадавшей женщины): 4276 4900 2049 0480. Карта привязана к телефону 7-919-456-39-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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