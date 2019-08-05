«Это несправедливо». Пермяки защищают бывшего завуча школы, где училась умершая от голода девочка

Жители Пермского края встали на защиту бывшего завуча школы, где училась 14-летняя девочка, которая умерла от истощения. Педагога обвиняют в халатности, скоро состоится суд.

«Долг за коммуналку - больше 100 тысяч рублей»

Эта история потрясла всю Россию. Летом прошлого года в Краснокамске умерла от голода 14-летняя школьница Полина (имя изменено). Как рассказывали нам знакомые семьи, девочка и ее мама жили очень бедно. Их долг за коммунальные услуги перешел за 100 тысяч рублей, а в магазине они покупали, как говорили местные жители, по два яйца и три картофелины.

- Мать ругала Полину, если та приносила из школы не «пятерки», а «четверки», - говорили знакомые.

Некоторые из тех, с кем мы разговаривали, знали, что у девочки серьезные проблемы дома. Но они никуда не обращались - говорили, что их потом «затаскают по отделениям полиции».

В конце мая девочка хорошо закончила седьмой класс, но после того, как последний раз сходила в школу, пропала. Полина не выходила из дома больше месяца. В середине июля девочка умерла от истощения.

Мать Полины ждет судаФото: Елена КОНОВА

«Девочке было плохо на уроках от голода»

Позже Оксану арестовали. Уголовное дело возбудили по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

Мы успели поговорить с Оксаной до ареста. Она заявила, что Полина заболела.

- Она стала отказываться от еды, а я думала, что сама справлюсь с этой болезнью, - плакала женщина. - Я никуда не обращалась - боялась, что органы опеки ее заберут.

Но следователи считают, что Оксана умышленно не кормила ребенка. Расследование уголовного дела в ее отношении скоро будет завершено. А в ближайшее время судить будут завуча школы, где училась семиклассница.

- Еще до трагедии мы проводили проверку в школе, где училась девочка, и нашли нарушения в работе педагогов, - рассказывали в прокуратуре. - Если бы их устранили, то такой ситуации, возможно, и не произошло бы. В ходе проверки мы узнали, что классный руководитель Полины ничего не знал о родителях девочки. Также учителя не обращали внимания, что ребенок не ест в школе, никто из педагогов не проверял условия, в которых жила Полина.

А еще как-то девочке стало плохо от голода на уроке. Но ее просто освободили от занятий. Не стали выяснять, что случилось с Полиной.

По мнению следствия, завуч должна была сообщить соцслужбам о том, что ребенок находится в социально-опасном положении.

- Проявленная халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти ребенка, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Завуч осталась крайней»

Тем временем, жители Пермского края в соцсетях выражают несогласие. По мнению некоторых, в случившемся в первую очередь виновата мать девочки, а не завуч.

- Всем привет! - пишет пользователь соцсети в группе «Краснокамск Накипело». - Помогите репостами. Это наше общее дело. Наша несправедливость. Я тоже училась в третьей школе. У меня вела уроки та самая завуч, которую судят за смерть школьницы. Она была прекрасным, понимающим педагогом. Всегда входила в положение ученика, решала конфликтные ситуации в классе. Почему же она оказалась крайней в этой истории? Почему не социальный педагог, в прямые обязанности которого входил контроль «группы риска»? Почему не классный руководитель, который видит детей каждый день и прекрасно понимает, какие изменения происходят с ребенком?

- Если на то и пошло, надо всех под суд... соседи, классный руководитель - все должны нести ответственность за смерть ребенка... - считают пользователи сети. - Если будет петиция в защиту педагога, я ее подпишу.

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