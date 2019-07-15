«Собаки уже опаснее волков!» Эксперты «КП» обсуждают жуткий случай, когда в Перми стая бродячих псов едва не растерзала 10-летнего мальчика

Как уже писала «Комсомольская правда», в Перми 10-летнего Ярослава чуть не растерзала стая беспризорных собак. Они набросились на него среди бела дня в пятницу во дворе дома на улице Карпинского, 75 в Индустриальном районе Перми.

Он не делал никаких резких движений. Покачался на качелях, поджидая своего приятеля. Потом встал и сделал один только шаг. Как вдруг перед ним вырос злобный пес.

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава 00:00 00:00

Он схватил мальчика за ногу. К нему присоединился еще один, повалил на землю. Под конец уже пять одичавших собак рвали мальчика за ноги и руки. К счастью, он успел закрыть голову руками, а подоспевшие прохожие отбили собак.

Это только одна из многочисленных ран на теле школьника. Фото: личный архив.

- Я до сих пор не могу прийти в себя от ужаса! – говорит его мама.

Она рассказала, что эта стая обитает в районе лога, который разделяет Индустриальный и Свердловский районы.

- Я позвонила в администрацию Индустриального района, - говорит Наталья. - Мне пообещали, что сотрудники по отлову собак приедут отлавливать эту стаю.

А как быть с остальными?

Это ведь далеко не первое подобное ЧП в краевом центре. К примеру, «Комсомолка» уже писала, что на набережной Камы не так давно бойцовская собака набросилась на 5-летнюю девочку.

Мама Ярослава до сих пор не может прийти в себя от ужаса. Фото: личный архив.

«Любая собака – все равно зверь»

Как защититься от стаи бездомных собак?

- Мой совет покажется многим очень грубым, но, хотя я всю жизнь занимаюсь собаками, считаю, что человеческая жизнь дороже собачьей, - говорит эксперт-судья Российской кинологической федерации Виктор Прокошев. - В городе не должно быть бродячих собак. Их надо отлавливать - это единственный выход. Некоторые зоозащитники говорят, что собак надо стерилизовать и отпускать, но это не решение проблемы. На своей территории даже стерилизованные собаки будут кидаться на людей.

По мнению опытного кинолога, нападение стаи бродячих собак человек предотвратить не сможет.

- Поведение бродячих собак непредсказуемо, - говорит эксперт. - Это от дрессированной собаки можно ожидать, что спокойного человека она не укусит. Мы учим их, что нападать можно только на тех людей, которые проявляют агрессию. А бродячих животных сама жизнь учит. Любая собака - это все равно зверь. Когда они в стае, это опасно даже для взрослого человека.

Бродячие псы давно "прописались" на пермских мини-рынках.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

29 миллионов на бродячих собак

Как сообщили «КП» в администрации Перми, в этом году в городе отловили 1285 безнадзорных собак.

- Все пойманные собаки помещаются в приют, где проходят первичный ветеринарный осмотр и чипируются, - рассказали в МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». - При наличии показаний животных стерилизуют. В дальнейшем стерилизованные собаки либо выдаются новым хозяевам, либо остаются на содержании в муниципальных приютах по адресам: улица Соликамская, 271 и Пензенская, 72. С 1 февраля 2018 года чипированных собак на прежнее место обитания не выпускают.

На все работы по отлову и дальнейшему содержанию животных в Перми в 2019 году выделено более 29 миллионов рублей, в том числе свыше 17 миллионов из городского бюджета.

Кстати, в 2019 году с исками к МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» обратились двое пермяков, покусанных безнадзорными собаками. Но пока рассмотрение этих дел в суде не завершено.

ВАЖНО!

Куда обращаться, если возле вашего дома бегает стая бродячих собак

Информацию о местах нахождения безнадзорных собак жителям Перми необходимо направлять по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону 263-14-94.

Обращение принимается в работу только в случае сообщения полностью фамилии, имени и отчества, контактного телефона, а также адреса, по которому находятся безнадзорные животные.

БУДЬ В КУРСЕ

Бродячие псы могут стать опаснее волков

- В последнее время и в населенных пунктах, и даже в лесах образуются устойчивые стаи бродячих собак, которые год от года все больше напоминают диких зверей, - делится наблюдением охотовед охотничьего хозяйства Пермского района «Байболовское» Андрей Баталов. - Одна такая стая из 12 особей, например, поселилась в Ильинском районе, гоняет диких кабанов и других зверей. Хорошо, что на людей одичавшие псы пока не охотятся.

Судя по бирочкам на ушах, собаки стерилизованные. Они не разбредаются во время весеннего гона, как это обычно бывает, а так и держатся вместе. И все больше приобретают повадки, характерные для волчьей стаи с четким распределением ролей.

Например, если вожак нападет на жертву, другие будут ему помогать ее добыть. Такие псы могут стать даже опаснее волков, которые все-таки сторонятся человека. Как и серые хищники, они начинают ревностно охранять свою территорию. Очевидно, свою лепту в появление таких стай, привязанных к одному месту, вносят дачники, которые осенью бросают своих питомцев на дачах. А также продавцы мини-рынков, которые сердобольно подкармливают какую-нибудь собачью стаю, и та годами держится рядом с источником гарантированной пищи.

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