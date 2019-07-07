2019-07-07T15:03:46+03:00
Происшествия

В Перми бойцовская собака на набережной Камы набросилась на 5-летнюю девочку

Хозяин пса отвез малышку в травмпункт
Андрей МАТЛИН
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С бойцовскими псами шутки плохи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.С бойцовскими псами шутки плохи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
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В субботу вечером, 6 июля, мама с 5-летней дочкой гуляли на набережной Камы за Коммунальным мостом. В какой-то момент на малышку бросилась собака бойцовской породы, которую хозяин выгуливал тут же.

Этот жуткий инцидент остался вне поля зрения спасателей, которые дежурили на городском пляже, – хозяин пса быстро предложил маме девочки отвезти их в больницу, и та согласилась

Врачи травмпункта в Индустриальном районе, куда они приехали, осмотрели ребенка и оказали первую помощь. К счастью, серьезных травм медики не обнаружили, и девочке предписали амбулаторное лечение. Мама малышки сказала им, что претензий к владельцу собаки не имеет.

Тем не менее, как это положено по правилам, врачи сообщили об этом случае в «тревожные» структуры и полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, даже если мама девочки не будет подавать жалобу на хозяина собаки, сотрудники полиции все равно будут разбираться в случившемся и, как минимум, предложат ей написать объяснительную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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