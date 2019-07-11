2019-07-11T13:09:22+03:00
Общество

«Ищем мужчин с бородой и женщин без маникюра». В Прикамье под Губахой начинаются летние съемки «Сердца Пармы»

В июле будут сниматься массовые сцены мирной жизни и баталий
Андрей МАТЛИН
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Фото: страница ВК "Сердце Пармы» набор в актёры массовки".Фото: страница ВК "Сердце Пармы» набор в актёры массовки".
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Продюсеры фильма «Сердце Пармы», который снимается по одноименному роману Алексея Иванова, объявили о начале первого летнего съемочного сезона. Он будет длиться с 14 июля до 13 августа.

Под Губахой будут сниматься мирные будни средневекового города и батальные сцены.

Съемки начнутся уже в воскресенье, 14 июля. В этот день в массовых сценах будут снимать детей от 5 до 10 лет, стариков и старух, женщин и мужчин более молодого возраста. У представительниц слабого пола, предупреждают в съемочной группе, не должно быть маникюра и макияжа, а волосы должны быть неокрашенными. Мужчинам желательно иметь бороду или хотя бы щетину – ну, не знали в средние века электробритв.

15 и 16 июля будут сниматься батальные сцены, которых в романе предостаточно. И тут ждут парней с крепким телосложением, чтобы облачить их в рыцарские доспехи и одежды средневековых воинов.

Как объясняют организаторы съемочного процесса, желающие поучаствовать в массовых сценах должны предварительно зарегистрироваться и написать о своем желании на странице «Сердце Пармы» набор в актёры массовки» ВКонтакте. Ответить обещают в течение 30 минут. Взрослым обещают заплатить по 400 рублей за каждый съемочный день, детям - по 500.

«Сердце Пармы» — исторический роман о покорении в XV веке Московским царством Великой Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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