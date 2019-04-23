2019-04-23T07:40:27+03:00
Общество

Губернатор Прикамья поделился снимками со съемочной площадки фильма «Сердце Пармы»

Съемки по роману Алексея Иванова проходят в Губахе
Елена КОНОВА
Поделиться:
Декорации начали возводить еще осенью. Фото - @reshetnikovmgДекорации начали возводить еще осенью. Фото - @reshetnikovmg
Изменить размер текста:

Губернатор Пермского края Максим Решетников в субботу, 20 апреля, съездил на съемочную площадку фильма «Сердце Пармы», который будут снимать в Губахе по мотивам романа Алексея Иванова. Декорации там возвели еще осенью.

- Подобраны площадки, возводятся декорации, - пишет Максим Решетников. - Интерес со стороны киноиндустрии к нашему краю растет. По словам специалистов, в первую очередь, этим мы обязаны уникальными пейзажами пермской природы.

Красоты Губахи. Фото - @reshetnikovmg

Красоты Губахи. Фото - @reshetnikovmg

Напомним, «Сердце Пармы» - это исторический роман уральского писателя Алексея Иванова. В книге рассказывается о покорении в XV веке языческой Перми Великой. Режиссером фильма по мотивам романа стал Антон Мегердичев. В его копилке - популярная картина о спорте «Движение вверх». Съемки планировались на начало этого года. Продюсер фильма Игорь Толстунов рассказывал, что два-три месяца в Губахе будут жить около 150 актеров и массовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Пермском крае водитель «Лады» сбил школьника на «зебре»
«Джуро, Кешью, Огонек»: пермяки выбирают имя детенышу ламы из парка им. Горького
В Прикамье у мужчины за долги забрали магазин
Сохрани здоровье - пройди диспансеризацию!
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
«Шашлыки из лосося и тосты с грушей». Банкет в честь Дня города в Перми обойдется в 1, 1 миллион рублей
В Перми вынесли приговор директору лопнувшей пермской турфирмы - 5 лет 6 месяцев колонии
"На машине не проехать": пермские спасатели доставили мужчину в больницу на вертолете
«Устроил скандал и ушел из дома»: в Перми пропал рыбак
Отключение воды в апреле 2019 в Перми: краны пересохнут в десяти домах Свердловского района
4 ребенка пострадали в ДТП в Перми за минувшие выходные
В Пермском крае мужчина угрожал ножом подростку
В Пермском крае клещи покусали 12 детей
Пермьстат: среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 3%
Житель Прикамья на ночь оставил машину у дома, а утром ее нашли в кювете
«Ростелеком» внедряет новую технологию беспроводного высокоскоростного интернета в Пермском крае
В Прикамье 1 мая запретят продажу алкоголя
В Прикамье молодой человек почти год издевался над родной сестрой
В Перми на новой сцене «Театра- Театра» состоялась премьера мюзикла «Винил»
Пострадали дети: в Перми около Камской ГЭС произошло массовое ДТП
В Прикамье открыли новую ледовую арену
Актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в новом клипе Дианы Арбениной
«Нашли надувную лодку без рыбаков». Полицейские разыскивают очевидцев происшествия на Каме
«Маму пригласили на прием к врачу через три месяца после ее смерти»
В соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай