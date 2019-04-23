Губернатор Прикамья поделился снимками со съемочной площадки фильма «Сердце Пармы»

Губернатор Пермского края Максим Решетников в субботу, 20 апреля, съездил на съемочную площадку фильма «Сердце Пармы», который будут снимать в Губахе по мотивам романа Алексея Иванова. Декорации там возвели еще осенью.

- Подобраны площадки, возводятся декорации, - пишет Максим Решетников. - Интерес со стороны киноиндустрии к нашему краю растет. По словам специалистов, в первую очередь, этим мы обязаны уникальными пейзажами пермской природы.

Красоты Губахи. Фото - @reshetnikovmg

Напомним, «Сердце Пармы» - это исторический роман уральского писателя Алексея Иванова. В книге рассказывается о покорении в XV веке языческой Перми Великой. Режиссером фильма по мотивам романа стал Антон Мегердичев. В его копилке - популярная картина о спорте «Движение вверх». Съемки планировались на начало этого года. Продюсер фильма Игорь Толстунов рассказывал, что два-три месяца в Губахе будут жить около 150 актеров и массовка.