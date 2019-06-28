«Найденный зуб оказался камешком». Правнучка Льва Толстого участвовала в поисках останков Михаила Романова

- Вот так лес! Какой могучий лес! Сложно тут будет искать! - вспоминает Петр Сарандинаки. - Так я подумал, когда впервые приехал к вам в Пермь, чтобы разыскать останки великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона,

По этой дороге, возможно, везли обреченных.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший капитан дальнего плавания, представитель дворянской семьи Нарышкиных, он в девятый раз приезжает из Америки вместе с поисковой группой, чтобы попытаться найти останки тех, кого в 1918 году расстреляли в Мотовилихе, увезя на бричке из «Королевских номеров».

На этот раз вместе с ним приехала и его жена Мария Толстая-Сарандинаки, правнучка Льва Толстого.

Петр Сарандинаки уже в 9 раз приезжает в Пермь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я всем говорю, что у моего мужа две семьи – наша и Романовых, - псмеивается она. – Наши внуки подросли, и вот я тоже отважилась приехать. Мы надеемся, что останки брата Николая Второго и его секретаря с божьей помощью будут найдены.

Но, увы, и на этот раз двухнедельные поиски по-прежнему не дали результата. Их проводили в том же месте, что и в предыдущие годы. Определили его так.

- Мы перевели на английский и отправили психологам в ФБР воспоминания участников расстрела, - говорит Петр Сарандинаки. – Они противоречат друг другу, и нужно было понять, кто из них мог написать неправду и почему. Версию о том, что тело Михаила Романова будто бы выкопали и затем сожгли в заводской печке, мы отвергли. Печки тогда не работали, потому что пушечный завод стоял.

В конце концов, определилась зона поисков.

Возле предполагаемого места гибели выстроили часовню.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Общей длиной она была примерно с километр, – вспоминает Петр Сарандинаки. – Большая предстояла работа.

Значительная часть этой зоны, по его словам, уже исследована. Причем, очень тщательно - там останков, как уверяет Петр Сарандинаки, точно нет.

Верхний слой почвы поисковики вскрывали экскаватором.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы, наконец, подошли с поисками к Красной горе, на которую, предположительно, въехала бричка с жертвами, - говорит Петр Сарандинаки. – Еще раньше мы разыскали старый Соликамский тракт, который вел к ней и который ныне не существует. Местные жители вспомнили, где он примерно был. Наш специалист-ботаник из Америки более точно определила его месторасположение по характеру растительности. Решили искать наверху, а также внизу, предположив, что бричка могла и не подняться наверх.

Так выглядит Красная горка в наши дни.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для поисков использовались различные инструменты, которые привезли из Америки – электромагнитный прибор, специальный «подземный» радар, влагомер. В предыдущие годы привозили и служебную собаку. Каждый поисковый сезон, по словам Петра Сарандинаки, обходится примерно в 30 тысяч долларов.

В основном копали вручную.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- На этот раз приборы показали четыре аномальные зоны, которые мы и обследовали, - рассказывает Петр Сарандинаки. – В раскопках принимали участие все участники нашей американской группы. А руководила нами при этом очень строгий археолог Анна Хорошилова из Гатчинского музея. В предыдущие годы к нам присоединялись специалисты из Москвы, из Таганрога.

С американской стороны кроме Петра Сарандинаки в группу входили 6 человек, включая его жену и сына. Приехали вместе с ним опытный полицейский, специалист-геофизик, историк, а также писатель Стив Джексон, с которым Петр сейчас заканчивают книгу – об истории их с Марией семьи. Она должна выйти этой осенью.

- Начинается книга с революционных событий в России, - приоткрывает завесу Петр. - Примерно так: «Аня проснулась, выглянула в окно и увидела зарево». Аня - это моя бабушка, которая учила меня в Аргентине русскому языку.

Увы, поиски пока оказались безрезультатны.

- В одной из ям мы обнаружили то, что подходило на зуб человека, - говорит Петр. – Российские археологи подтвердили, что это именно зуб. Но мы отправили находку в Америку, и оттуда пришел ответ, что это, скорее всего, белый камешек. А до этого натолкнулись на погребенную под слоем земли брусчатку. Поверх нее уже вырос лес. Оказалось, это пленные немцы строили в свое время дорогу к какой-то фабрике.

Петр Сарандинаки и его жена Мария Толстая-Сарандинаки рассчитывают, что с божьей помощью они все же найдут то, что ищут.

Петр Сарандинаки и Мария Толстая_Сарандинаки в редакции Радио "Комсомольская правда". Фото: Ярослав Богдановский

- К сожалению, две недели на такие поиски это очень мало, - вздыхает Петр Сарандинаки. – Мы рассчитываем продолжить их и в следующем году. Вот только у нас горе: ушел из жизни на 97 году наш основной спонсор – известный профессор химии Георгий Созновский. Он щедро жертвовал на благие дела. Может быть, нашим спонсором захочет быть кто-то из местных бизнесменов.