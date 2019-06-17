Три года условно. Бывший министр спорта Пермского края признан виновным в злоупотреблении полномочий

Во время оглашения приговора бывший министр спорта Пермского края Павел Лях выглядел невозмутимо, волнение выдавали только сцепленные за спиной руки. После последних слов судьи, определивших его судьбу на ближайшие годы, он лишь облегченно вздохнул. Павла Ляха обвиняли в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями. Первый - министр спорта дал распоряжение провести сборы пермских спортсменов не в федеральном спортивном центре «Снежинка», а на частной базе «Раздолье». К тому же часть этих спортсменов не входили в состав сборных команд Пермского края, то есть не имели права на сборы. Впрочем, в ходе процесс гособвинитель решил переквалифицировать этот эпизод в халатность. А за халатность срок давности уже истек.

Главным же обвинением против Павла Ляха было участие в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции стадиона «Динамо».

- Павел Лях подписал акты приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо», в частности, по замене футбольного поля и беговых дорожек, на сумму свыше 23 миллионов, - рассказал гособвинитель Дмитрий Красноперов. - Хотя эти работы были выполнены с нарушением технологии, не в полном объеме и не теми материалами, которые указывались в проекте. К тому же акты он подписал, когда работы еще не были завершены. Но это позволило подрядчику получить за них деньги.

В то же время, когда оглашали приговор Павлу Ляху, в соседнем зале назначали наказание его бывшему заместителю Руслану Садченко и двум руководителям подрядной организации «Технологии и строительство», занимавшейся реконструкций стадиона «Динамо». Именно компания «ТиС» получила деньги за невыполненные работы, а акты их приемки завизировал Руслан Садченко, прежде, чем принести их на подпись министру.

Именно поэтому, как отмечала защита Павла Ляха, тот и подписал акты выполненных работ.

- Руководитель не должен отвечать за поступки своих сотрудников, - заявил адвокат экс-чиновника. - Принесенные на подпись документы были подписаны его заместителем, курировавшим вопросы строительства спортивных объектов.

Сам Павел Лях также заявил о своей невиновности и попросил суд вынести оправдательный приговор.

Формальным и не имеющим существенного значения назвал судья обвинение о включении в список спортсменов, не входящих в состав сборных команд и о переносе сборов на другую базу. Тем более что расходы на проведение сборов не увеличились. По этому эпизоду Павел Лях был оправдан. А за подписание актов по стадиону ему назначено условное наказание - три года с испытательным сроком два года. Также он не сможет три года занимать руководящие должности.

- В футболе не принято обсуждать решение судьи, - сказал после приговора Павел Лях.

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