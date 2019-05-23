«Огромное вам спасибо!» Неравнодушные пермяки оплатили штраф пенсионера, которого наказали за ремонт дороги

- Ой, спасибо большое, - говорит 70-летний Василий Ярков. Пенсионер не так давно получил штраф за ремонт дороги в родной деревне Пруддор. Его помогли оплатить неравнодушные люди.

"Виновным я себя не считаю, потому что дороги этой не существует", сказал Василий Иосифович в прямом эфире радио "КП" - Пермь". Слушайте как прошло обсуждение этой ситуации в программе "Главное вовремя" на 96.6 FM 00:00 00:00

Эта история возмутила жителей Пермского края. Пенсионер живет в деревне Пруддор Коми-округа. В силу возраста и хронических заболеваний, Василию Иосифовичу надо было в середине апреля каждый день ездить в больницу в соседнее село. Но ездить по дорогам деревни на старенькой «Ниве» просто невозможно.

- Раньше я объезжал колеи, но потом мой сосед передвинул забор на несколько метров, - говорит Василий Иосифович. - Я решил своими силами починить дорогу, раз уж больше этого сделать некому, и положил в колеи горбыль. Буквально через полчаса к дому подъехали сотрудники ГИБДД и сообщили, что я нарушил закон.

В постановлении об административном правонарушении сказано, что пенсионер «Создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия. Штраф за это - 5 тысяч рублей. Василий Иосифович пытался обжаловать постановление, но у него не вышло.

- И только я вышел из зала суда, как мне стали приходить СМС на телефон, - говорит пенсионер. - Незнакомые люди переводили мне деньги на оплату штрафа! Хочу сказать им огромное спасибо, выражаю благодарность!

Кстати, после публикаций о ситуации с ремонтом дороги и последующим наказанием ситуацией заинтересовалась прокуратура. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.

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