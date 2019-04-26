В Прикамье 70-летний пенсионер отремонтировал дорогу в своей деревне и получил за это штраф

- Дороги в нашей деревне не ремонтировали уже лет двадцать, - возмущается Василий Иосифович из Пруддора (это километров 250 от Перми). – Рядом с моим домом дорога – как после бомбежки. В весеннюю распутицу ноги вязнут по колено, а проехать можно только на танке.

70-летний Василий Ярков - бывший шахтер, на тяжелой работе заработал инвалидность и вернулся в родную деревню в Коми-округе Пермского края. У пенсионера есть дети и внуки, но живут они далеко. Деревня тоже опустела, остались лишь пенсионеры, вся молодежь давно подалась в город.

У Василия Иосифовича есть старенькая «Нива», на которой он каждый день ездит в соседнее село в больницу – доктор назначил уколы.

- Еще в прошлом году я по обочине объезжал эти выбоины, но потом сосед передвинул свой забор на три метра – аккурат по краю дороги, - рассказывает пенсионер. – И объехать колею уже нельзя.

Вот такие дороги у дома пенсионера

Дедушка решил починить дорогу рядом с домом своими силами.

- Я уложил в колеи горбыль, чтобы колеса машины не вязли в грязи, - рассказывает Василий Иосифович. - Но не успел порадоваться, как к моему дому подъехали гаишники. Мол, починив дорогу, я совершил правонарушение.

Василий Иосифович говорит про дороги и горбыли, которыми он хотел исправить деревенскую дорогу 00:00 00:00

«Создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия», - сообщается в Постановлении об административном правонарушении. Яркову выписали штраф в пять тысяч рублей.

- Оказалось, что это сосед на меня пожаловался: мол, горбыль может загореться, а огонь перекинется на его дом, - говорит пенсионер и заявляет, что штраф платить не будет. - У нас с ним отношения как-то не сложились.

Пенсионер обратился в суд и хочет обжаловать Постановление о штрафе. Заседание назначено на 12 мая.

- За самостоятельное обустройство дороги сторонними предметами, граждане могут быть привлечены к административной ответственности, - пояснили «КП»-Пермь» в пресс-службе МВД. - Штраф - от 5 до 10 тысяч рублей.

- А почему к чиновникам не ходили, не просили сделать ремонт? – спросили мы пенсионера.

- Три года назад я ходил по деревне и собирал подписи, чтобы дорогу починили, направил письмо в администрацию. Ответа не было. В прошлом году я снова обращался с этой просьбой. Да, ремонт сделали, но не там - починили 300 метров дороги, где заезд с трассы к нам в деревню.

Мы позвонили в администрацию Белоевского сельского поселения. Глава администрации Анастасия Леонтьева сообщила, что как только дорогу подсушит, в деревню отправят технику:

- Все, что мы можем пока сделать, это провести грейдирование дороги. К сожалению, все денежные средства на ремонт г на этот год уже распределены. У нас и проблема в том, что местность болотистая. Если по деревенской дороге проедет тяжелая техника, то дорога просядет.