2019-05-16T12:51:11+03:00
Общество

70-летний пенсионер из Прикамья заплатит штраф за то, что отремонтировал дорогу в родной деревне

Василий Иосифович не смог обжаловать постановление о правонарушении [аудио]
Елена КОНОВА
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Василий Иосифович недоволен решением суда. Фото и архива герояВасилий Иосифович недоволен решением суда. Фото и архива героя
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- Даже не знаю, стоит ли эту тяжбу продолжать, - сетует 70-летний Василий Ярков. Пенсионер починил дорогу в родной деревне, но получил за это штраф. Обжаловать его не удалось.

Василий Ярков - житель деревни Пруддор Пермского края. Ему назначили уколы, которые ставят в соседнем селе в больнице. Но добраться до учреждения пенсионеру с инвалидностью сложно.

- В деревне у нас ужасные дорогие, - говорил он. - Особенно в весеннюю распутицу. Моя старенькая «Нива» не справляется. В прошлом году я объезжал выбоины у моего дома, но потом сосед передвинул забор на три метра, так что проехать мимо коли невозможно.

Василий Иосифович говорит про дороги и горбыли, которыми он хотел исправить деревенскую дорогу

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Тогда Василий Иосифович взял все в свои руки - уложил в колеи горбыль,чтобы колеса «Нивы» не вязли в грязи. Но уже через полчаса к дому подъехали сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что пенсионер «Создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия». Так написано в постановлении об административном правонарушении.

- Мне выписали штраф в пять тысяч рублей, - рассказывал пенсионер. - Я хочу обжаловать Постановление.

Но сделать это у Василия Иосифовича не получилось. Заседание прошло 14 мая в Кудымкарском районном суде.

- Суд решил - наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей оставить без изменения, - рассказали в пресс-службе суда. - Данное решение можно обжаловать в Пермском краевом суде в течение 10 суток.

Василий Иосифович решением суда остался недоволен.

- Пока не знаю, буду его обжаловать или нет, - говорит пенсионер. - Зато дорогу у дома хотя бы прогрейдировали! Но, в любом случае, как только пойдет дождик, все снова размоет…

"Виновным я себя не считаю, потому что дороги этой не существует", сказал Василий Иосифович в прямом эфире радио "КП" - Пермь". Слушайте как прошло обсуждение этой ситуации в программе "Главное вовремя" на 96.6 FM

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ИСТОЧНИК KP.RU

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