"Организация была ужасная". Что говорит участница сплава, во время которого погибла учительница из Перми

- Татьяна Борисовна, наша Таня, была таким прекрасным товарищем, - вспоминают пермяки погибшую во время сплава 48-летнюю учительницу.

Майские праздники принесли рекордную жару. Столбик термометра доходил и до + 25 градусов. Бурное таяние снега привело к сильному паводку. Особенно поднялась вода в горных речках. Из-за этого на реке Вижай в Горнозаводском районе произошло сразу два ЧП с туристами.

Чем опасна мутная вода для сплавщиков рассказывает Вадим Можаев, заместитель директора краевой службы спасения 00:00 00:00

Катамаран врезался в березу

Первое случилось 9 мая.

- Я хотела съездить на майские на сплав, и мне порекомендовали Владимира К., который организовывает турпоездки по краю, - рассказала одна из участниц сплава. - Я заплатила за сплав 4500 рублей, но организация была ужасная. Между четырьмя катамаранами не было связи, Владимир ехал впереди, а все остальные расселись, как хотели, невзирая на то, есть опыт у человека или нет. Днем 9 мая, когда мы плыли по Вижаю, течение резко стало сильным. Впереди неожиданно появилась береза, которую издалека не было видно.

Один катамаран врезался прямо в дерево. Некоторые из сплавщиков успели схватиться за ветки березы, но одну туристку унесло течением вниз по реке. На катамаране женщина была в спасательном жилете, но в воде он почему-то с нее слетел - возможно, был плохо завязан. Через некоторое время туристы, бросившиеся ей на помощь, нашли у берега ее безжизненное тело.

Следующий катамаран подобрал тех, кто зацепился за дерево, и доставил их на берег. А в это время к опасному участку уже плыла другая группа.

- На одном из крутых поворотов мы тоже врезались в березу, - вспоминает Вера, сплавщица из этой группы. - Кое-как оторвались от нее. Хотели плыть дальше, но туристы, приставшие к берегу, попросили нас поделиться на время своим мотором для перевозки погибшей женщины в поселок Пашия…

Ей оказалась 48-летняя учительница физкультуры пермской школы №79 Татьяна К. Ее похороны состоялись 13 мая.

- Сердце разрывается от боли, - пишут в группе школы «ВКонтакте». - Татьяна Борисовна воспитала не одну сотню девчонок и мальчишек, прививая им интерес к спорту. Она была и остается примером жизнелюбия и милосердия.

Не доплыл до берега

Еще одно ЧП на Вижае произошло 10 мая. Группа друзей сплавлялась на двух катамаранах. В какой-то момент один из катамаранов врезался в скалу и перевернулся. В воде оказались шесть человек. Пятеро доплыли до берега, а шестой, 41-летний мужчина, погиб.

- По факту трагедий проводятся доследственные проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Все обстоятельства происшествий выясняются. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

Инспекторы ГИМС патрулируют реки

Третье ЧП (к счастью, без погибших) случилось вечером 8 мая на реке Койве. У поселка Старый Бисер перевернулась байдарка с двумя туристами. Они смогли доплыть до островка, находящегося посередине реки, и позвонили спасателям.

- Ночью наши сотрудники попробовали пробиться к ним на лодке, но течение оказалось слишком сильным, - рассказали в краевой службе спасения. - Тогда на автомобиле они проехали выше по течению реки, спустили лодку на воду и продолжили поиски, но туристов не нашли. Обнаружить их удалось только на следующий день. Замерзшим туристам оказали первую помощь и доставили их в поселок.

Сейчас группы ГИМС патрулируют некоторые участки рек, где проходят сплавы. Особое внимание уделяется рекам Койва и Вижай.

- На территории края зарегистрированы 53 туристические группы в составе 660 человек, из которых 44 - дети, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Все они планируют закончить сплавы к 15 мая. А до тех пор инспекторы ГИМС будут патрулировать опасные участки.

Также в МЧС напомнили, что за 10 дней до выхода на маршрут туристическая группа обязана зарегистрироваться по телефону 8 (342) 267-82-59 или на официальном сайте МЧС. А во время сплава весь водный маршрут туристы обязаны проходить в спасательных жилетах и страховочных касках. При этом спасательный жилет должен быть надет на туриста, а не лежать в лодке или в катамаране.

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