«Двое утонули, семеро спаслись». В Прикамье на бурных из-за паводка речках во время сплавов произошло сразу несколько ЧП

На майские праздники и в выходные жители Прикамья традиционно запланировали походы по быстрым речкам на байдарках и катамаранах – сплавы.

Но никто не мог предположить, что внезапно наступившая в Прикамье, аномальная для мая жара вызовет интенсивное таяние снега и обильный паводок. И именно там, где протекают наиболее популярные у сплавщиков речки – в Горнозаводском районе. Метеорологи ГИС-Центра вчера констатировали, что именно в горных районах края половодье оказалось наиболее резким и бурным.

"Хлам и коряги с берегов смываются в воду и это создает опасность для сплавщиков," об опасностях во время сплава предупреждает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю Юрий Гу 00:00 00:00

В результате – сразу несколько ЧП на сплавах. Все они произошли в Горнозаводском районе, хоть и на разных речках. И, увы, не обошлось без человеческих жертв: погибли в холодной воде два туриста.

- На реке Вижай в районе деревни Пашия перевернулись два надувных катамарана, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – В воде при этом оказались шестеро туристов. Пятеро смогли выплыть, но один не смог. Его тело извлекли спасатели.

Еще один катамаран потоки воды опрокинули на речке Усьва. И там тоже погиб один из сплавщиков. К сожалению, его тело спасателям найти пока не удается.

- Сейчас обследуется акватория и береговая линия в районе, где опрокинулся катамаран, но водолазы работать не могут из-за мутной воды и слишком сильного течения, - объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Еще одно чрезвычайное происшествие произошло на реке Койва. Там возле поселка Старый Бисер перевернулась байдарка с двумя байдарочниками. Только чудом им удалось доплыть до островка посреди речки, где они, замерзая, и дожидались помощи – без еды и сухой одежды.

- Сигнал бедствия спасатели получили вечером, ночью они попробовали пробиваться к ним на лодке, но течение оказалось слишком сильным, - рассказали в краевой службе спасения. – Тогда на автомобиле по лесным дорогам они проехали выше по течению реки. Вновь спустили лодку на воду и продолжили поиски, но туристов не нашли. Обнаружить их удалось только на следующий день. Туристы находились на маленьком подтопленном островке, их одежда была мокрая и грязная. Им оказали первую помощь и доставили их в поселок Старый Бисер.