"Воспитала не одну сотню школьников". Похороны погибшей во время сплава по Прикамью учительницы состоятся 13 мая

СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-12T19:16:10+03:00

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13 мая в Перми состоятся похороны учительницы Татьяны Б. Несколько дней назад она погибла во время сплава по реке Вижай.

Напомним, из-за паводка за прошедшие несколько дней в Пермском крае произошло сразу несколько ЧП на воде. На реке Усьва перевернулся катамаран с туристами, один погиб. А на реке Вижай перевернулись два надувных катамарана. Пятеро смогли доплыть до берега, а один турист утонул. Им оказалась учительница школы № 79 Татьяна Б.

В группе школы "ВКонтакте" учителя и ученики выражают свои соболезнования.

- Сердце разрывается от боли, - написано в группе. - Татьяна Борисовна воспитала не одну сотню девчонок и мальчишек, прививая им интерес к спорту. Она была и остается примером жизнелюбия и милосердия. Татьяна Борисовна, наша Таня, была таким прекрасным товарищем.

Похороны состоятся 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU