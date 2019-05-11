«Помогите! Мы остались без пеленок и белья!» В Прикамье паводком затопило дом, в котором живут беременная мамочка, 8-летняя девочка и 1,5-годовалая малышка

- Дорогие подписчики, срочно требуется ваша помощь! – обратились к жителям Прикамья активисты страницы группы ВКонтакте «Помощь мамам г. Александровск». – Паводок затопил в городе жилой дом, в котором проживает многодетная мамочка. С ней живут восьмилетняя и полуторагодовалая дочки. Грязная вода затопила все вещи в доме, в том числе всю детскую одежду, пеленки, постельное белье.

На фотографиях, прикрепленных к этому посту, видно, что вода почти наполовину затопила газовую плиту и холодильник. Так что ни приготовить еду, ни сделать запасы продовольствия мама с детишками не могут

- Срочно нужен хотя бы детский матрасик для малышки! – сообщают пострадавшие. – А также нужна хоть какая-нибудь обувь. Для старшей девочки – 32-33 размера, для младшей – 23-25 размера.

Нужны также подушки, детские одеяла, постельное белье.

- На реках восточной части Пермского края продолжается подъем уровня воды из-за интенсивного снеготаяния, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - На некоторых постах превышены отметки неблагоприятного явления, наблюдается выход воды на пойму, подтопления домов и придомовых территорий в Александровске, поселке Яйва и в Чусовом.

Как уже писала «Комсомольская правда», похожая ситуация случилась и в Чусовом, где также вода затопила жилой дом, так что хозяевам пришлось ходить по собственной квартире в резиновых сапогах.

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