2019-05-09T20:52:13+03:00
Происшествия

«Скоро мебель будет плавать»: в Прикамье затопило дом

По комнатам женщина ходит в резиновых сапогах [видео]
Лилия Абибулаева
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стоп-кадр с видео из паблика "ЧП Чусовой"стоп-кадр с видео из паблика "ЧП Чусовой"
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В Пермском крае из-за паводков затопило дом в Чусовом. Жители района Подъеловики опубликовали видео в социальных сетях. Автор ролика показывает затопленные комнаты и отмечает, что уровень воды постепенно поднимается.

Без названия.

- Тепрь мы плаваем не только на лодочках, но скоро дома будет вся мебель плавать, - жалуется жительница Чусового.

По дому женщина ходит в резиновых сапогах и разгоняет воду.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае начался сезон паводков В Прикамье из-за теплой погоды начался сезон паводков. По сообщению ГУ МЧС по Пермскому краю, в Кукуштане уже подтопило 53 дома. Ситуация находится под контролем. Проводятся подомовые обходы. Своевременно информируются органы местного самоуправления. В ближайшие часы уровень воды будет спадать. Серьезных подтоплений пока не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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