Для борьбы с экстремальным паводком в Прикамье создали группировку из 15 тысяч спасателей, 450 плавсредств и 11 беспилотников

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-11T08:30:49+03:00

В Пермском крае вода затопила два моста и дома в трех районах

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Аномальная майская жара привела к резкому таянию снега сразу в нескольких районах Пермского края на севере и в горных территориях региона – в Гайнском, Чусовском и Александровском. Традиционно топит жителей и сносит мосты паводок и в Кунгурском районе.

Для борьбы со стихией пришлось создавать специальную противопаводковую группировку.

- Уже подтоплены 11 домов и придомовых территорий в поселке Яйва Александровского муниципального района, 2 низководных моста в селе Моховое Кунгурского муниципального района, 3 приусадебных участка и дома в поселке Яйва, - сообщили прикамские спасатели.

- Для борьбы с последствиями паводка создана группировка сил и средств в составе 15350 человек и 2918 единиц техники, из них 450 плавсредств, - проинформировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Также, для авиационного обеспечения деятельности функциональной подсистемы РСЧС, для мониторинга и спасательных работ, будут применяться 11 беспилотных летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU