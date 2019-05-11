Для борьбы с экстремальным паводком в Прикамье создали группировку из 15 тысяч спасателей, 450 плавсредств и 11 беспилотников
Аномальная майская жара привела к резкому таянию снега сразу в нескольких районах Пермского края на севере и в горных территориях региона – в Гайнском, Чусовском и Александровском. Традиционно топит жителей и сносит мосты паводок и в Кунгурском районе.
Для борьбы со стихией пришлось создавать специальную противопаводковую группировку.
- Уже подтоплены 11 домов и придомовых территорий в поселке Яйва Александровского муниципального района, 2 низководных моста в селе Моховое Кунгурского муниципального района, 3 приусадебных участка и дома в поселке Яйва, - сообщили прикамские спасатели.
- Для борьбы с последствиями паводка создана группировка сил и средств в составе 15350 человек и 2918 единиц техники, из них 450 плавсредств, - проинформировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Также, для авиационного обеспечения деятельности функциональной подсистемы РСЧС, для мониторинга и спасательных работ, будут применяться 11 беспилотных летательных аппаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU